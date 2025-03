Crecen las aspiraciones presidenciales en Chile: 96 personas buscan patrocinios, pero solo 41 avanzan

La presidenta del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile (SERVEL), Pamela Figueroa, ha comunicado que un total de 96 personas se han registrado en la plataforma electrónica del organismo con el objetivo de captar patrocinios para postularse a la Presidencia de la República.



Detalles sobre la inscripción de aspirantes

Durante su presentación telemática ante la Comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Figueroa especificó que de los 96 aspirantes, únicamente 41 han conseguido al menos un patrocinio. Este proceso de obtención de patrocinios no debe confundirse con la inscripción oficial como candidato, ya que representa una fase preliminar de apoyo ciudadano.

Comparativa con elecciones anteriores

La presidenta del SERVEL destacó que la cifra actual de aspirantes es tres veces mayor que la registrada en la elección presidencial de 2021, donde aproximadamente 35 postulantes buscaron patrocinios. En esa ocasión, solo dos de ellos lograron reunir las más de 30.000 firmas necesarias para inscribir su candidatura y aparecer en la papeleta electoral.

Pamela Figueroa aclaró: “Es un procedimiento inicial en que personas independientes que quisieran ser candidatos para las elecciones de noviembre, no es para las primarias, están viendo sus patrocinios. Eso está en una fase muy inicial, por eso no hay que confundir que personas habilitadas para recibir patrocinios no constituyen candidaturas. Eso es importante establecerlo”, según declaraciones recogidas por El Mercurio.