Pamela Leiva habla sobre su lucha contra el sobrepeso y las críticas tras su cirugía bariátrica

A través de sus redes sociales, Pamela Leiva compartió con sus seguidores su experiencia y lucha continua contra el sobrepeso, un problema que ha enfrentado durante varios años. La humorista, conocida por su participación en el reality 1810 de Canal 13 en 2009, se sometió a una cirugía bariátrica y adoptó nuevos hábitos alimenticios para mejorar su salud. Sin embargo, su reciente reflexión se originó tras una visita a un restaurante, donde comentó: “Me pedí esas guatitas, ese puré, me comí tres cucharadas y ya me llené”.

Reflexiones sobre la alimentación

La standupera reveló que desde su intervención quirúrgica, su forma de alimentarse ha cambiado drásticamente. Afirmó que ya no puede comer como lo hacía antes de la cirugía, indicando que actualmente: “si como, engordo y asimilo hasta el aire”. Esta declaración resalta la dificultad que enfrenta en su relación con la comida, a pesar de los cambios que implementó en su vida.

Reacciones de sus seguidores

Leiva también mencionó que ha recibido numerosos mensajes de sus seguidores, algunos de los cuales le han reprochado que ha vuelto a pesar lo mismo que antes de la operación. En respuesta a estas críticas, aclaró: “No estoy como antes, no peso lo que pesaba en esa época, si he subido de peso”. Esta afirmación pone de manifiesto su lucha constante con el peso y la percepción que otros tienen sobre su cuerpo.

Factores que influyen en su situación actual

La artista, que actualmente tiene 42 años, reflexionó sobre su situación y mencionó que en ocasiones anteriores había experimentado aumentos de peso, pero que en esta ocasión ha sido más complicado. Expresó: “Otras veces me había pasado que había aumentado, había sido mucho más fácil recuperar el peso, no sé si será por la edad o qué”. Esta observación sugiere que la edad podría estar jugando un papel en su capacidad para manejar su peso, aunque no se especifican detalles adicionales sobre cómo esto ha afectado su salud y bienestar.

La comunicación abierta de Pamela Leiva sobre su lucha con el sobrepeso y los cambios en su vida tras la cirugía bariátrica proporciona una visión de los desafíos que enfrenta, así como de la presión social que siente respecto a su imagen y salud.