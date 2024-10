Cecilia Gutiérrez revela el motivo de la tensión entre Vicuña y la prensa chilena

En el contexto de la reciente separación entre Pampita y Roberto García Moritán, la periodista Cecilia Gutiérrez fue entrevistada por el programa argentino “Los Ángeles de la Mañana” (LAM). Durante la conversación, Gutiérrez, quien es parte del programa “Hay que decirlo”, se refirió a la percepción que tienen los chilenos sobre la modelo Pampita y se abordó la supuesta mala relación que Benjamín Vicuña mantiene con los medios de comunicación.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, planteó a Gutiérrez una pregunta sobre la diferencia en la interacción de Vicuña con la prensa en Argentina en comparación con Chile. “Me llamó la atención que ustedes en el programa Hay que decirlo comentaban ‘¡qué divina, Pampita! Nos habló. Vicuña no nos habla’. ¿Por qué no les habla?”, inquirió de Brito. A lo que Gutiérrez respondió que “históricamente, Benjamín Vicuña no tiene una buena relación con la prensa chilena, sobre todo con la prensa de farándula. Ha tenido episodios bastante polémicos con la prensa, de responder mal, de ser maleducado”.

Gutiérrez continuó explicando que la actitud de Vicuña en Argentina es notablemente diferente. “Por eso nos sorprende mucho cómo él habla con ustedes. No tiene ningún problema. Sale de una obra, conversa, se ríe”, añadió. De Brito también comentó sobre la percepción de Vicuña en Argentina, señalando que “acá es un amor. Está simpatiquísimo. Habla de todo. Elude, obviamente, temas como Pampita, García Moritán…”.

La periodista también mencionó que, al pactar entrevistas relacionadas con el trabajo de Vicuña, se establece claramente que no se pueden realizar preguntas sobre su vida personal. En este sentido, el panelista Pepe Ochoa preguntó: “¿Por qué se enoja Benjamín? ¿Le descubrían los chanchullos?”. Gutiérrez respondió de manera directa, afirmando que “Benjamín Vicuña tiene un historial de infidelidades, anterior a Pampita. Él estuvo emparejado con conocidas actrices nacionales y me atrevería a decir que el 99% de sus relaciones terminaron por infidelidades. Obviamente, hay una relación con la prensa que es tirante”.