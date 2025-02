Pampita regresa a Argentina y responde con ironía a la polémica con China Suárez tras sus vacaciones familiares

Pampita regresó a Argentina tras un mes de vacaciones con sus hijos y su pareja, el polista Martín Pepa. A su llegada, fue entrevistada por un reportero del programa LAM, quien le preguntó sobre una controversia relacionada con China Suárez, que surgió mientras ella estaba fuera del país. Hace unas semanas, el panelista Ángel de Brito había revelado una publicación privada de Suárez, en la que, en respuesta a una declaración de Pampita durante una entrevista —”Yo no le robo el marido a nadie”—, la actriz comentó: “No. Solamente fuiste la única mujer en perder un juicio por adulterio en Argentina”.

Consultada sobre este tema, Pampita respondió con ironía: “Tenemos amigos muy chusmas, parece. Uno en privado dice cada cosa… Si ven mis chats, me tengo que ir del país”. En relación al juicio, la modelo expresó: “No me duele nada. Tengo mucho respeto por Eugenia, es la mamá de los hermanos de mis hijos. A partir de que ella fue mamá de Magnolia, la primera de los hijos, el chip cambió por completo, el lazo es infinito y mis hijos tienen que vivir en armonía”.

Recientemente, Pampita fue entrevistada por su amiga Barbie Simmons para El Observador, en Punta del Este, Uruguay. Durante esta conversación, Simmons le preguntó: “Si pudieras robar el closet de alguna celebrity internacional, ¿el de quién sería y por qué?” A lo que Carolina Ardohain respondió: “Yo soy bastante formal. Me parece que el de Victoria Beckham. Es súper clásica, me gusta esa ropa que te dura para siempre, con los colores neutros y seguro tiene mucho cashmere, buena sastrería”. La conductora, entre risas, comentó: “De paso, también le robamos el marido, a David”. Pampita, de manera instantánea, contestó: “No, yo no le robo el marido a nadie”, lo que generó un gran revuelo, ya que se interpretó como un dardo hacia China Suárez.