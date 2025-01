Pancho Saavedra revela su lucha personal con las drogas: “Me da asco la gente que jala”

El animador Pancho Saavedra reveló detalles sobre su experiencia con el consumo de cocaína durante su juventud, en una entrevista con Javiera Quiroga. Saavedra confesó que esta etapa de su vida comenzó debido a la presión por encajar en un grupo de compañeros y la influencia negativa de una compañera.



Inicio del consumo de cocaína

En la conversación, Saavedra mencionó: “Una compañera de curso me dijo que jalando se podía hacer todo mucho mejor. Y ahí estuvimos consumiendo cocaína 2 veces a la semana durante seis meses”. Este periodo de consumo le generó serios problemas con sus padres, quienes eventualmente se dieron cuenta de la situación.

Descubrimiento por parte de sus padres

El animador compartió que sus padres lo descubrieron cuando revisaron su casa un domingo y encontraron un lápiz con un tubo lleno de cocaína. “Me dijeron que cómo llegué a eso, si ellos me habían entregado buena educación, valores…”, recordó Saavedra. En ese momento, él se sintió rebelde y trató de justificar su comportamiento, diciendo: “Pero es que ustedes, me dejaron solo en esta etapa de la vida”.

Intento de rehabilitación

Saavedra también recordó que sus padres estaban dispuestos a hacer un sacrificio económico para ingresarlo a un centro de rehabilitación privado, pero él se opuso a la idea. Narró: “Me llevaron a un centro de rehabilitación, vi que eso decía ’11 millones de pesos’ en ese tiempo. Veo que a mi papá se le caen un par de lágrimas, y le dice a mi mamá ‘Bueno vieja, no importa, vendemos un camión’”. Este momento fue impactante para él, quien reflexionó sobre el esfuerzo que su padre hacía para mantener a la familia.

Decisión de salir solo

Saavedra decidió no permitir que su padre vendiera el camión y optó por salir de la situación por su cuenta. “Yo dije ‘va a vender un camión, con lo que le cuesta, con cómo se saca la cresta mi viejo, porque el niñito anda hueviendo consumiendo cocaína’. Fue como un !Pa!, yo salí solito, le dije a mi papá que no vendiera ese camión”, explicó.

Reflexiones sobre el consumo de drogas

En la actualidad, Pancho Saavedra se mantiene alejado de las drogas y expresó su aversión hacia el consumo de cocaína. “Ahora me da asco la gente que jala. Yo he estado en ambientes donde de repente hay personas que sacan cocaína y yo me voy, no puedo estar ahí, me da asco”, concluyó. Además, reflexionó sobre su experiencia, indicando que durante los seis meses que consumió, siempre le sucedía algo negativo.