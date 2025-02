Pangal Andrade revela detalles de su nuevo programa “El Clan Extremo” y su vida con Melina

Pangal Andrade se encuentra actualmente inmerso en la producción de su nuevo programa titulado “El Clan Extremo”, el cual está siendo grabado para Canal 13. Aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno, se ha confirmado que las grabaciones ya han comenzado y el ex chico reality está comprometido en hacer de este espacio un éxito.

Detalles sobre el programa

En una entrevista con Publimetro, Pangal Andrade compartió que ha tenido la oportunidad de viajar a dos destinos para crear contenido para su programa. “Venimos de la Isla de Juan Fernández, donde hicimos una locura y estuvimos compartiendo con los locales. También estuvimos en Rapa Nui, donde nos trataron increíble y pudimos vivir El Tapati desde adentro. Tuvimos una aventura que se mueren, así que prepárense, es un programa que se viene con todo”, afirmó Andrade.

Posible participación de Melina

Respecto a la posibilidad de invitar a Melina, su pareja, a uno de los episodios, Pangal comentó: “Siempre hay plan de invitarla, pero son programas muy intensos, pero sí, he pensado que me acompañe”. Sin embargo, mencionó que el capítulo tendría que tener algunos ajustes, aunque serían cambios leves. “Tendría que ser más tranquilo, no tan loco, porque mi familia está muy acostumbrada a la adrenalina, cosas muy extremas, somos todos muy parecidos, y tendría que ser un programa más cultural, más entretenido, y obviamente aventura porque la Melina va a todo”, agregó Andrade.

La vida en pareja

En cuanto a su vida personal, Pangal Andrade y Melina han estado viviendo juntos en Cajón del Maipo desde hace unos meses. Al ser consultado sobre cómo ha cambiado la dinámica entre ellos, Pangal respondió: “No, es como si siempre hubiésemos vivido juntos, todo súper bien. Hacemos un muy buen match, vivir juntos, los dos súper ordenados, los dos súper trabajadores”. Además, destacó que su convivencia ha sido increíble y que no ha habido cambios significativos en su relación.

Eventos recientes

Es importante mencionar que Pangal Andrade también estuvo presente en la Gala del Festival de Viña del Mar, donde desfiló por la alfombra roja junto a la Tienda Paris con una propuesta de upcycling.