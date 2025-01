Paola Camaggi reflexiona sobre su vida tras la televisión y su estado sentimental actual

Paola Camaggi, reconocida figura de la televisión chilena de los años 90, compartió recientemente algunos recuerdos de su carrera y su vida personal en el programa “Sígueme”. Durante la conversación, la ex modelo y candidata a Miss Chile reflexionó sobre su salida de la televisión y su situación amorosa actual.

Recuerdos de su carrera en televisión

En su intervención, Paola Camaggi recordó que su decisión de alejarse de la pantalla pequeña coincidió con el embarazo de su hija. En sus propias palabras, “Mi salida coincidió con el embarazo de mi hija, yo quise hacer lo que quise hacer sin que nadie me preguntara y bueno, me alejé y no me arrepiento para nada”. Esta declaración subraya su deseo de priorizar su vida personal en ese momento.

Posible regreso a la televisión

A pesar de su tiempo alejada del medio, Camaggi no ha descartado la posibilidad de un regreso a la televisión. La maniquí expresó que el formato televisivo le resulta muy entretenido y disfruta cada vez que tiene la oportunidad de participar en él.

Estilo de vida y estado físico

En cuanto a su estado físico, Paola Camaggi compartió detalles sobre su estilo de vida. Comentó: “Como mucho de todo, un chocolate todos los días, me tomo mi cosita si es que salgo, si no la vida no es vida, pero hago deporte casi todos los días y trato de compensar comiendo sano”. Esta afirmación refleja su enfoque equilibrado hacia la alimentación y el ejercicio.

Vida amorosa actual

En el ámbito sentimental, Paola Camaggi reveló que actualmente se encuentra soltera. Aclaró: “Estoy pasándola bien, pero tranqui”, lo que indica que está disfrutando de su independencia. Además, mencionó que no está buscando activamente una nueva relación, afirmando: “Yo vivo nomás, fluyo, y que pase lo que tenga que pasar, no ando buscando, ni nada”.

La modelo también habló sobre su vida amorosa pasada, mencionando que después de su separación, tuvo una relación prolongada de 11 años. “Una persona con la que también estuve saliendo hace poco, también la conocía de hace diez años, porque no salgo. Me pasa un poco que pienso que es mejor (alguien) conocido que por conocer, yo soy como media a la antigua”, concluyó Paola Camaggi.