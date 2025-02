El papa Francisco en estado crítico tras crisis respiratoria y tratamiento por neumonía en Roma

El estado de salud del papa Francisco ha sido actualizado por el Vaticano, indicando que se encuentra en estado “crítico” tras experimentar una “crisis respiratoria asmática” en la mañana de este sábado.

Detalles sobre la crisis respiratoria

Según un comunicado emitido por la Santa Sede y reportado por CNN, el papa Francisco, de 88 años, presentó una crisis respiratoria asmática de larga duración que requirió la administración de oxígeno a altos flujos. El pontífice argentino está hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma, donde fue diagnosticado con neumonía en ambos pulmones. A pesar de su estado crítico, el Vaticano ha confirmado que el papa “continúa alerta y ha pasado el día en un sillón”, aunque se encuentra “más adolorido que ayer”.

Tratamiento y transfusiones

Durante la jornada del sábado, el papa Francisco recibió transfusiones de sangre para tratar la anemia, un procedimiento que se considera necesario en su situación actual. Previamente, la Santa Sede había informado que el papa no participará en el tradicional Ángelus semanal programado para este domingo.

Ingreso al hospital y pronóstico

El papa Francisco fue ingresado en el hospital Gemelli el 14 de febrero, después de experimentar dificultades para respirar durante varios días. En una declaración realizada el viernes, el cirujano Sergio Alfieri, quien ha operado al papa en ocasiones anteriores, aseguró que el pontífice no está en “riesgo de muerte inmediata”. Alfieri explicó: “¿Está el papa fuera de peligro? No. Ambas puertas están abiertas. ¿Corre riesgo de muerte inmediata? No. La terapia necesita tiempo para funcionar”.

Respuesta al tratamiento

Desde el Vaticano se había indicado que el papa estaba respondiendo “positivamente” al tratamiento para la neumonía. Sin embargo, Alfieri también mencionó que se espera que el papa Francisco permanezca hospitalizado “al menos toda la próxima semana”. La situación del pontífice sigue siendo monitoreada de cerca por el personal médico del hospital.