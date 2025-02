Paraguay sorprende a Uruguay y asegura su lugar en el Mundial Sub 20 de 2025

Paraguay sorprendió al vencer a Uruguay en la cuarta jornada del hexagonal final del Sudamericano Sub 20, asegurando su clasificación al Mundial 2025 en Chile.

Detalles del partido

El encuentro se llevó a cabo en un ambiente tenso, donde la presión era palpable para ambos equipos. La única anotación del partido fue realizada por Paoli en el minuto 52, lo que resultó decisivo para el desenlace del encuentro. Con este gol, Paraguay no solo se llevó la victoria, sino que también selló su pasaje al Mundial, dejando a Uruguay en una situación complicada.

Implicaciones de la victoria

Con este triunfo, Paraguay se asegura un lugar en la cita mundialista, mientras que Uruguay se encuentra al borde de la eliminación. La situación para los charrúas es crítica, ya que dependen de un resultado favorable en el próximo partido. En particular, su esperanza radica en que Chile pierda ante Colombia. Si esto ocurre, Uruguay se despediría de su sueño de participar en el Mundial antes de que se dispute la quinta fecha del torneo.

Contexto del Sudamericano Sub 20

El Sudamericano Sub 20 es un torneo crucial para las selecciones juveniles de América del Sur, ya que no solo determina el campeón del continente, sino que también otorga plazas para el Mundial Sub 20. La competencia es intensa y cada partido puede cambiar drásticamente las posibilidades de los equipos involucrados. La victoria de Paraguay es un claro ejemplo de cómo un solo gol puede alterar el destino de dos selecciones.

Próximos pasos para Uruguay

Uruguay ahora se enfrenta a la difícil tarea de esperar un milagro en el próximo partido. La situación es tensa, y la presión sobre el equipo es alta, ya que su futuro en el torneo depende de otros resultados. La combinación de resultados en los próximos partidos será crucial para determinar si los charrúas podrán continuar soñando con el Mundial o si su camino se detendrá prematuramente.