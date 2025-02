Escándalo en el matinal: Alejandro Goic abandona el set tras la llegada de Patricia Maldonado

En agosto de 2018, se vivió un momento de gran tensión en el programa matinal Mucho Gusto de Mega, protagonizado por Patricia Maldonado y Alejandro Goic. La situación se desencadenó cuando Goic, junto a sus compañeros Paulo Brunetti y Sigrid Alegría, acudió al programa para promocionar la teleserie nocturna Casa de Muñecos. Lo que se esperaba como una breve aparición se transformó en un escándalo mediático que generó un intenso debate en los espacios de espectáculo durante varios días.

El conflicto comenzó cuando Goic decidió abandonar el set al ver que Maldonado se unía al panel tras ser presentada por Luis Jara. Este acto provocó miradas de sorpresa entre los presentes, y se pudo observar que el actor manifestaba su intención de irse. La situación generó una división en las redes sociales, donde los usuarios se posicionaron a favor de Goic o de Maldonado.

Posteriormente, Paulo Brunetti reveló que los actores habían enviado una carta a la dirección del canal, en la que solicitaban que Patricia Maldonado no estuviera presente en futuras participaciones en el matinal. Brunetti comentó: “Hay un respeto hacia las personas, sobre todo a Alejandro que vivió (la tortura de la dictadura) en carne y hueso, entonces me parece que no aceptar eso y reírse de ello está fuera de lugar”. Sin embargo, desde Mega desmintieron la existencia de dicha carta, afirmando que “desmentimos categóricamente la existencia de una supuesta carta enviada por los actores de Casa de Muñecos a Mega, negándose a asistir al matinal de nuestro canal”.

Ambos protagonistas de la controversia, Goic y Maldonado, ofrecieron sus perspectivas sobre el incidente. Goic expresó: “No me da el alma, no me da el corazón”, y explicó que su decisión de no compartir el set con Maldonado no era de índole ideológica o política. En una entrevista con CNN, Goic aclaró: “Mi problema con Patricia Maldonado no es ideológico o político. Como ejemplo, yo acabo de dirigir a Luciano Cruz Coke, con quien no comparto ninguna idea política”. Sin embargo, Goic argumentó que la cantante “pertenece a una cofradía con Álvaro Corvalán, Patricio Castro, entre otros. Y ella defiende estas acciones de ellos”.

Goic también mencionó que la aparición de Maldonado en el set fue inesperada y no estaba contemplada en el libreto. “Fue sorpresiva su aparición. No estaba en el libreto. Fui a promover la teleserie que participé con mis compañeros de trabajo. Lo estábamos pasando muy bien. Y aparece. Y simplemente no puedo”, afirmó.

Por su parte, Patricia Maldonado ha abordado la polémica en varias ocasiones. En 2018, en el programa Las Indomables, criticó a los directores del matinal por la situación que tuvo que enfrentar. Recordó que el director no tomó medidas para evitar que los actores llegaran al set y uno de ellos se fuera. “El director me expuso a que llegaran los actores y uno de ellos se fuera del escenario, algo que pudo haberlo evitado”, comentó.

En 2023, tras la designación de Alejandro Goic como Agregado Cultural en Buenos Aires por el Presidente Gabriel Boric, Maldonado no dudó en criticarlo. En el programa que compartía con Cata Pulido, expresó: “¿Supieron ustedes que han designado, perdóname que me reía, han designado como Agregado Cultura en Argentina a Alejandro Goic?” y recordó el incidente en Mucho Gusto, refiriéndose a Goic como “el roto picante con olor a cebolla en escabeche que se fue del estudio porque no quiso estar conmigo”.

Maldonado continuó su crítica, afirmando que el hecho de que Goic sea actor no le quita el desdén que siente hacia él, y concluyó: .

Este episodio ha dejado una huella en la memoria colectiva de los televidentes, siendo recordado como uno de los momentos más tensos en la historia de los matinales chilenos.