Patricia Maldonado renuncia a “Primer Plano” buscando calidad de vida y tiempo con su familia

Patricia Maldonado anunció su renuncia a “Primer Plano”, donde se desempeñaba como panelista, sorprendiendo a los televidentes. La opinóloga explicó que su decisión se debió a un tema de agenda y carga laboral, pero en el programa “Tal Cual”, de TV+, reveló que había motivos más profundos detrás de su elección.

Motivos de la renuncia

Maldonado, quien tiene 74 años, expresó su deseo de tomarse las cosas con más calma. En sus propias palabras, “Mi problema es que no dimensiono que tengo 74 años (…) Como los perros dóberman, necesito ocupar mi tiempo. Si mañana, a lo mejor, no puedo eso, tal vez ese sería el término de mi vida”. Esta reflexión sobre su edad y la necesidad de disfrutar de su tiempo llevó a la panelista a reconsiderar su carga laboral.

Reflexiones sobre la vida y la familia

Durante la conversación, la conductora del programa, Raquel Argandoña, comentó que “Eran muy buenas lucas, pero prefirió la calidad de vida”. Maldonado, reconociendo la importancia de su decisión, afirmó: “No soy muy humilde, tengo que reconocer que soy bastante para de la hilacha, pero les digo de todo corazón… Humildemente, yo sé lo que perdí en dinero ya lo quisiera cualquier persona”.

Además, la panelista compartió que una de las razones más significativas para dejar el programa fue el deseo de estar más presente en la vida de su nieto. “Cuando yo veo, y me emociona esta hue…, cuando veo a mi nieto cómo ha crecido, y yo me lo he perdido”, confesó. Maldonado se refirió a su nieto como “el cachupín” y expresó su amor por él, diciendo: “Yo lo amo, lo quiero, quiero vivirlo”.

Relaciones y experiencias en el programa

Maldonado también aprovechó la oportunidad para hablar sobre sus experiencias en “Primer Plano” y las personas con las que trabajó. Aclaró que “tengo las mejores palabras para esa gente, maravillosa, tan buena onda. Reencontrarme con Pamela Jiles y Julio César, conocer a Cecilia Gutiérrez”. Sin embargo, también mencionó que hubo situaciones que la llevaron a decir “basta”.

La panelista reflexionó sobre el costo de su trabajo, afirmando: “Me dije a mí misma ‘esto tiene un costo muy alto’. Yo tengo que dejar algo y aprovechar a mi niño, a Rambo, porque lo veo que a los 6 meses anda por toda la casa con carretilla (…) No me lo quiero perder”.

Consideraciones finales sobre su vida

Maldonado concluyó su intervención hablando sobre las experiencias que ha perdido debido a su trabajo. “A esta altura de la vida (…) me perdí cosas importantes de mis hijos por andar viajando de un lado para otro. Que me iba a Estados Unidos, a Colombia… Ya llega un momento a los 74 años uno tiene que pensar ‘¿qué es lo que yo quiero?”.