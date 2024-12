Paty Maldonado revela su sorprendente transformación física tras problemas de salud

La actual panelista de Primer Plano, Paty Maldonado, ha expresado su satisfacción por la notable pérdida de peso que ha experimentado, la cual está relacionada con un problema de salud. En una entrevista con Página 7, la cantante reveló que su situación médica la llevó a adoptar cambios drásticos en su alimentación. “Yo ya estoy bien, me estoy portando súper bien, ‘como una señorita’, como lo estrictamente necesario”, comentó Paty Maldonado al mencionado medio.

Detalles sobre su salud y dieta

Durante la conversación, las panelistas de Primer Plano cuestionaron a Julio César Rodríguez sobre la existencia de algún documento que respaldara la enfermedad que Maldonado había compartido de manera exclusiva. En un tono irónico, Paty Maldonado también hizo referencia a su reciente internación clínica, la cual fue provocada por el consumo de un costillar acompañado de una bebida. “El costillar lo cambio por cola de mono, porque me encanta el cola de mono. No, me he portado súper bien, he bajado varios kilos”, afirmó la también youtuber, quien colabora con Las Indomables.

Pérdida de peso y proyectos laborales

En la entrevista, Paty Maldonado no dudó en compartir detalles sobre su dieta, que le ha permitido reducir su peso. “Estaba en 102 kilos y ahora estoy en 94, lo que significa que me he portado bien. Estoy muy contenta, además”, expresó la cantante. Además, Maldonado habló sobre sus futuros proyectos laborales, que incluyen presentaciones en vivo con su espectáculo. “Va a quedar la cag… En el discurso ya va a quedar la cag…”, anticipó la opinóloga, quien se presentará en el casino Enjoy, ubicado en Viña del Mar. “Me estoy preparando para eso”, concluyó Paty Maldonado, quien está trabajando en el libreto de su show, que abordará una supuesta carrera presidencial.