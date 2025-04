Paul Vásquez revela su nueva vida como Técnico en Enfermería y sorprende con humor en Canal 13

El comediante Paul Vásquez, conocido como el “Flaco” de Dinamita Show, compartió su experiencia como Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS) en el programa de Canal 13, “Hay Que Decirlo! Prime”. Durante su intervención, Vásquez habló sobre su práctica profesional y las interacciones con los pacientes, generando risas con su humor característico.

Experiencia en el área de salud

Vásquez reveló que actualmente se encuentra trabajando en la sección de pacientes de alto riesgo, específicamente en el área oncológica. En su relato, mencionó: “Yo estoy en la sección grave, de pacientes de alto riesgo y me llaman arriba, que no deja de ser menor, a los pacientes oncológicos”. El comediante destacó la importancia de su labor, señalando que su presencia puede alegrar a los pacientes: “De pasar a las ventanas y saludar a los pacientes, se alegran, los que están más conscientes se alegran”.

El “Flaco” también comentó sobre el impacto que su trabajo tiene no solo en los pacientes, sino también en el personal de salud. Afirmó: “No solamente es un quiebre para los pacientes, también para el personal de salud”. Además, hizo hincapié en que esta es la primera vez que trabaja con el rigor de los turnos, lo que ha sido un cambio significativo en su vida laboral.

Humor y anécdotas

Durante la conversación, Paul Vásquez no pudo resistirse a hacer una broma relacionada con una reciente controversia que involucró a Karol Lucero, quien fue acusado de no pagar a sus colaboradores en su canal de YouTube. El comediante comentó: “Con la diferencia que esta práctica parece que el dueño es Karol Dance porque me pagan con pura experiencia”, lo que provocó risas entre los miembros del panel.

A pesar de su humor, Vásquez aclaró que su objetivo no es contar chistes en el entorno de trabajo, sino que busca que tanto él como el personal de salud puedan disfrutar de su tiempo en el hospital. En sus propias palabras: “Para el personal de salud también es un momento para que ellos lo pasen bien”, aunque también enfatizó que “yo no cuento chistes, ni nada”.

El comediante compartió su proceso de adaptación a esta nueva carrera, recordando sus inicios en la formación como TENS. Expresó su sorpresa y confusión en los primeros días de estudio: “Dije ‘en qué momento’, cuando estaba en el primer semestre, no cachando nada, dije ‘qué hago aquí‘”. Sin embargo, con el apoyo de sus compañeros, comenzó a sentirse más cómodo en su nuevo rol: “De repente ya me empecé a ver, mis compañeros en la Bomba me empezaron a apoyar”.