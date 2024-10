Paula Pavic comparte su experiencia tras el huracán Milton junto a sus hijos y Marcelo Ríos

Paula Pavic comparte su experiencia durante el huracán Milton y la preparación de su hogar ante fenómenos climáticos extremos.

Recientemente, Paula Pavic se convirtió en el centro de atención tras su decisión de no evacuar su hogar a pesar de las advertencias emitidas por las autoridades ante la llegada del huracán Milton, que ha impactado con gran fuerza el estado de Florida, en Estados Unidos. La residencia de Pavic, situada en Sarasota, se encuentra entre las áreas más afectadas por este fenómeno meteorológico. A lo largo de las últimas horas, la ex esposa del tenista Marcelo Ríos ha estado compartiendo actualizaciones sobre la situación en su hogar, a través de sus historias en Instagram, mientras enfrentaba las intensas lluvias y vientos que se habían pronosticado.

En una de sus publicaciones, Pavic mencionó: “Traté de grabar, pero no se veía nada en la cámara. Había muchas olas y mucho viento. Se vio harta agua bajo la casa, pero aún no he revisado qué tanto afectó el piso de abajo, porque seguimos sin luz y está muy oscuro aún”. A pesar de las dificultades, la influencer aseguró que su familia se encontraba bien, aunque la situación era complicada debido a la falta de electricidad y la oscuridad que reinaba en su hogar. También indicó que su teléfono estaba casi sin batería, por lo que planeaba cargarlo y esperar a la luz del día para proporcionar un nuevo informe sobre las condiciones.

Poco tiempo después, Pavic compartió más detalles sobre su experiencia durante el huracán. Aclaró que, aunque la situación no fue tan grave como se había anticipado, la fuerza de la naturaleza la impresionó. En una de sus publicaciones, comentó: “Así se ve hoy, pero ayer había unas olas impresionantes. Estuvimos en el ojo del huracán, estaba todo tranquilo… pero una hora después, el agua empezó a entrar muy fuerte”.

En la mañana siguiente, Pavic fue entrevistada por el programa Buenos Días a Todos, donde relató que había pasado el huracán junto a sus hijos y que también estuvo con Marcelo Ríos. Durante la entrevista, mencionó: “Estuvimos hasta como las 00:00 horas en el living, mirando impresionados todo lo que pasaba. Es de las cosas más impresionantes que he pasado acá. He vivido como tres huracanes y este fue fuerte”. A pesar de la magnitud del huracán, Pavic enfatizó que no sintió miedo en ningún momento, ya que su hogar estaba preparado para enfrentar este tipo de condiciones climáticas adversas. Sin embargo, reconoció que el huracán Milton es uno de los más poderosos que ha experimentado, describiendo la sensación como “estar en un terremoto todo el tiempo”.

La experiencia de Paula Pavic durante el huracán Milton ha captado la atención de muchos, no solo por su decisión de permanecer en su hogar, sino también por la forma en que ha compartido su vivencia a través de las redes sociales.