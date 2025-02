Daniela Aránguiz aconseja a Paula Pavic sobre su inminente revelación tras el divorcio con Marcelo Ríos

La exesposa de Marcelo Ríos, Paula Pavic, ha generado revuelo en las redes sociales al anunciar que revelará información impactante tras su divorcio. Durante una transmisión en su cuenta de Instagram, Pavic mencionó que se encuentra en medio de un proceso legal y que cualquier declaración que haga podría ser utilizada en su contra. Aseguró que está esperando a que finalice el divorcio para compartir lo que tiene que decir, afirmando que “va a haber un antes y un después de Paula Pavic”. Además, advirtió que se avecina una “catarsis pública” que podría tener repercusiones significativas en su vida y en la percepción pública que se tiene de ella.

Las declaraciones de Paula Pavic

En su mensaje, Paula Pavic expresó: “No puedo todavía contar o decir todo lo que pienso porque estoy en mitad de un divorcio y todo lo que diga puede ser usado en mi contra legalmente, pero estoy esperando que eso termine es que lo va a venir después de eso, ustedes no saben”. Continuó diciendo que “espérense por favor cuando se termine el divorcio, es que afírmese porque viene una Paula 4.0 que tiene tanto que decir y tanto que hablar”.

Pavic también mencionó que está consciente de que sus declaraciones podrían generar controversia, afirmando: “Olvídense de como me van hacer literal mierda en Chile después de que diga todo lo quiero decir. Y la verdad es que quiero”. Estas afirmaciones han llevado a especulaciones sobre el contenido que podría revelar y cómo afectará su relación con el extenista.

La reacción de Daniela Aránguiz

En el programa “Sígueme”, la panelista Daniela Aránguiz se refirió a la situación de Paula Pavic, comentando que había conversado con un amigo cercano a Marcelo Ríos. Aránguiz sugirió que las acciones de Pavic podrían interpretarse como una forma de presión, indicando que “lo que está haciendo Paula, pienso que es un tipo de amenaza, porque a fines de abril sería el divorcio definitivo entre ella y Marcelo Ríos”.

Aránguiz también reveló que Pavic habría solicitado una suma considerable de dinero en el proceso de divorcio, y que Ríos intentó llegar a un acuerdo, pero que ella no aceptó. “Entonces, hace este tipo de vídeos después de no obtener lo que quería”, afirmó.

La panelista continuó diciendo: “Para mí, este tipo de vídeos, es como tú me das lo que quiero o yo me voy a sentar en todos los programas de farándula hablar mal de ti”. Sin embargo, Daniela Aránguiz aclaró que no juzga a Pavic por su comportamiento, ya que ella misma había pasado por una situación similar tras su separación de Jorge Valdivia.

Consejos de Daniela Aránguiz a Paula Pavic

Aránguiz ofreció un consejo a Paula Pavic, expresando: “Le quiero dar un consejo con mucho cariño. Yo cometí ese error, el que ella amenaza hacer. Creo que los únicos perjudicados son los que uno ama”. Afirmó que el morbo que genera este tipo de situaciones puede ser atractivo para el público, pero que el dolor y la pena que se experimenta posteriormente son difíciles de sobrellevar.

“Así que piensa las cosas, creo que te estás equivocando, quizás en un momento de rabia, dolor, frustración, uno comete muchos errores. No se lo recomiendo”, concluyó Daniela Aránguiz.