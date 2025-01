Tensiones en el PS: ¿Qué opinan los diputados sobre la reforma de pensiones?

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, calificó como “una opinión bastante anticipada” los cuestionamientos realizados por algunos diputados de su partido respecto al acuerdo sobre la reforma de pensiones. Esta semana, se ha evidenciado lo que se ha denominado “fuego amigo” dentro del oficialismo, especialmente en sectores del Partido Socialista y el Partido Comunista (PC).

Críticas desde el Partido Socialista

En el contexto de estas críticas, el diputado Marcos Ilabaca expresó que la promesa del presidente Gabriel Boric de transformar el negocio lucrativo de las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) y sus utilidades excesivas “se esfumó”.

La diputada Emilia Nuyado también se unió a las voces críticas, afirmando que el Ejecutivo “debe escuchar a la gente y no validar una propuesta miserable, que se hace por la presión de los intereses económicos de las AFP”. Nuyado sugirió que “hoy es el momento de apuntar a un sistema de reparto, como el de las Fuerzas Armadas, y nivelar hacia arriba”.

Declaraciones de Paulina Vodanovic

En una conversación con Cooperativa, Vodanovic comentó que le resulta sorprendente la cantidad de opiniones y resistencias provenientes de aquellos que no están participando en el debate. “Hablé hoy día, a las 07:30 de la mañana, con el jefe de la bancada, Daniel Melo, para preguntarle cuál era su impresión sobre la polémica, y me dijo que son dos parlamentarios los que tienen esta opinión”, relató.

La senadora destacó que “es una opinión bastante anticipada, porque la verdad es que uno no puede oponerse a algo que no existe. Creo que hay que esperar el proyecto”.

Vodanovic también mencionó que el Partido Socialista cuenta con 13 diputados, de los cuales solo dos han expresado dudas, indicando que si el proyecto no mejora las pensiones, no votarán a favor. “A mí me parece que está bien, yo tampoco voy a votar a favor de un proyecto que no tenga por finalidad mejorar las pensiones de los chilenos y las chilenas. Así es que, en realidad, es una discusión anticipada”, agregó.

La presidenta del PS concluyó afirmando que “vamos a esperar lo que finalmente resulte del acuerdo. Hasta donde entendemos, el proyecto va bien encaminado, porque está poniéndole normas distintas a las AFP, se están cambiando temas que son sensibles y que impactan en la pensión de la gente. Eso es lo importante; por lo tanto, nosotros vamos a apoyar”.

Este contexto de debate y las diferentes posturas dentro del oficialismo reflejan la complejidad de la reforma de pensiones en Chile, un tema que ha generado diversas opiniones y expectativas entre los actores políticos y la ciudadanía.