Paulina Vodanovic destaca a Bachelet como opción presidencial tras aumento en encuestas, pero sin presiones

La presidenta del Partido Socialista (PS), senadora Paulina Vodanovic, se pronunció sobre los resultados de la última encuesta mensual Pulso Ciudadano, que sitúa a la expresidenta Michelle Bachelet como la segunda opción en las preferencias presidenciales. La exmandataria ha incrementado su apoyo en 2 puntos porcentuales, alcanzando un 12,2% de las preferencias, lo que le permite desplazar al líder del Partido Republicano, José Antonio Kast.



Preferencias presidenciales y el rol de Bachelet

En relación a este tema, la timonel socialista expresó en una entrevista con Radio Infinita que para su partido, “la candidata natural sería la presidenta (Michelle) Bachelet, pero también somos respetuosos de lo que ella misma ha señalado en varias ocasiones”.

Vodanovic añadió que “a lo que invitamos a la presidenta Bachelet en marzo es a pronunciarse, no acerca de su calidad de eventual candidata, sino más bien hacer un análisis del momento político, de cómo ella ve el tema presidencial, a escucharla y también hacerle un reconocimiento por parte de esta mesa que está terminando su periodo”.

La posición de Vodanovic sobre Bachelet

Al ser cuestionada sobre si el nombre de Bachelet es prioritario para el PS, la parlamentaria respondió que “ella lo sabe, todos lo saben, pero no quisiera aparecer haciendo una presión indebida públicamente, cuando la hemos invitado -ella- a hacernos una visión de lo que es el momento político y particularmente del tema presidencial”.

Declaraciones sobre el expresidente Piñera

Por otro lado, Vodanovic también abordó sus recientes declaraciones sobre el expresidente Sebastián Piñera, en las que afirmó que no tiene “calidad moral” para tener una estatua. Al respecto, la socialista comentó que simplemente dio su opinión.

“Creo que se excedió la derecha y he visto muchas opiniones en el mismo sentido, a las que no le han pegado tan fuerte”, sostuvo.

Contexto histórico y político

Vodanovic concluyó que “nunca se ha visto en la historia de Chile que a nadie le hayan levantado un monumento, a tan corto plazo, sin haber dado una discusión histórica, con un cierto descanso, y sobre todo cuando hay situaciones coyunturales bien complejas como las que todos conocemos de la actual intervención del Poder Ejecutivo en el Poder Legislativo”.