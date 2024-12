¿Qué hay detrás de la inesperada publicación de Pedro Astorga y Michelle Carvalho?

Unapublicación de Pedro Astorga y Michelle Carvalho causó conmoción en las redes sociales. El romance que muchas personas deseaban que se formara en “Gran Hermano”, por fin se hacía realidad.



Sin embargo, la pareja entretuvo esta ilusión por un par de horas, ya que finalmente revelaron que esta publicación era un modo de atraer la atención del público a una campaña que llama a la gente a hacerse exámenes a la tiroides. La publicación se llenó de comentarios donde Astorga y Carvalho buscaron generar consciencia sobre los problemas relacionados con la tiroides. La mayoría de los comentarios alababan la táctica publicitaria utilizada para visibilizar una causa de salud importante, aunque algunos seguidores expresaron su desilusión.

Reacciones de los seguidores

Los comentarios de los seguidores reflejaron una mezcla de emociones. Algunos expresaron su decepción con frases como: “Entonces.. era pura pantalla?”, “Nos metieron el pi** en el ojo”, y “Eso no se hace…. me dio una baja de azúcar”. Otros, en un tono más humorístico, comentaron: “Seguimos remando (el barco de la relación ‘Pedrichelle’)” y “No me pienso hacer el examen si no pololean y punto”.

La explicación de Pedro Astorga

Pedro Astorga se refirió a esta campaña publicitaria que ocasionó un caos en las redes sociales y en los programas de farándula, donde por un breve periodo se pensó que su amistad con Michelle Carvalho había evolucionado a un romance. En una entrevista con Página 7, Astorga explicó: “Con Michelle tenemos una súper linda amistad, por lo que podemos hacer estas cosas y nos sentimos cómodos estando y compartiendo tiempo juntos”.

Astorga continuó describiendo el contexto de la fotografía que generó tanto revuelo: “Esa foto la hicimos en mi casa, fue todo muy cómodo y agradable. Siento que, quizás, con otra persona no podría haber hecho eso”.

El chico reality expresó su satisfacción con el resultado de la campaña, afirmando que lograron captar la atención de muchas personas. “Entonces causó mucho impacto y visibilidad también, así que creo que fue una campaña bastante exitosa con un tema bastante importante. Se logró el objetivo”, concluyó.

Astorga también aclaró que no se trató de un engaño, sino de una “libre interpretación que le dejamos a la gente”. Además, enfatizó que no habrían realizado esta acción por una marca cualquiera, sino que lo hicieron porque se trataba de un tema importante.