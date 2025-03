Controversia en Viña 2025: Ruminot y Valenzuela protagonizan un cruce tras chistes sobre Felipe Camiroaga

El Festival de Viña 2025 concluyó exitosamente el pasado sábado 1 de marzo, pero las repercusiones de las rutinas de algunos comediantes, como Pedro Ruminot y Daniel Valenzuela, continúan generando comentarios. En particular, la actuación de Ruminot ha sido objeto de atención debido a sus declaraciones sobre el fallecido animador Felipe Camiroaga y su posterior broma que involucró a Valenzuela.



Rutina de Pedro Ruminot en Viña

Durante su presentación, Pedro Ruminot se refirió a Felipe Camiroaga, a quien describió como “el mejor animador de la historia de Chile”. En un momento emotivo, Ruminot expresó su tristeza por la muerte de Camiroaga, diciendo: “Y se nos fue… Y yo a veces digo ‘por qué se lo llevó diosito, tan bueno era que lo necesitaba a su lado’”.

El comediante continuó su homenaje, cuestionando: “¿Por qué se llevó al mejor de todos, tan completo, tan simpático y tan buena onda, por qué te lo llevaste existiendo (Francisco) Kaminski?” Estas palabras provocaron risas entre el público presente en la Quinta Vergara.

Ruminot también hizo una broma que involucró a otros personajes del espectáculo, diciendo: “¿Por qué te lo llevaste, (existiendo) Karol Dance, el Palomo (Daniel Valenzuela) o yo? Tanto hue… para elegir, diosito”.

Reacción de Daniel Valenzuela

La broma de Ruminot no fue bien recibida por Daniel Valenzuela, quien expresó su molestia en su programa No es lo mismo de Tevex. En su respuesta, Valenzuela dijo: “Ruminot, espero que estés ahí viendo y escuchando… se hace el cancherito”.

En el mismo programa, Valenzuela también se refirió a un chiste de Edo Caroe sobre Sebastián Piñera, aprovechando la ocasión para comentar sobre la rutina de Ruminot. Valenzuela expresó su descontento, afirmando: “Desearle la muerte a alguien, porque eso es lo que hizo, también lo encuentro un poco siniestro… me metió en el pack, desear la muerte, me deseó la muerte…”

El presentador añadió: “Yo creo que hay que tener mucho cuidado con esas cosas”.

Finalmente, Valenzuela comparó la actuación de Ruminot con la de Juan Pablo López en el mismo festival, indicando que, aunque Ruminot hizo un buen trabajo, “para mí… es mejor Juan Pablo López, con más delicadeza, más ingenio y súper efectivo”.