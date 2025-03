Padre denuncia grave quemadura en su hija tras visita a peluquería en Quilpué y pide ayuda en redes sociales

Un padre ha denunciado públicamente a una peluquería situada en el Mall de Quilpué, en la región de Valparaíso, tras un incidente en el que su hija sufrió una severa quemadura durante un procedimiento estético. El caso se ha vuelto viral en redes sociales, donde el padre ha compartido un video solicitando ayuda para difundir la situación que vivió su hija.

Detalles del incidente

En el video, el padre sostiene un mechón de cabello de su hija y expresa su frustración, afirmando que el dueño del establecimiento, Nova Vitta, no ha querido dialogar sobre el asunto. “Este es el pelo de mi hija (…) el dueño no quiere conversar, no quiere dar la cara. Tratamos de conversar con él en buenos términos, ahí está el resultado de un trabajo que le hicieron acá (…) Súbanlo a las redes sociales. Ese es el cuero cabelludo de mi hija”, declaró el padre en el registro.

La experiencia de la joven afectada

La joven de 23 años, quien fue la víctima del incidente, relató a CHV Noticias que el suceso ocurrió el 21 de febrero, cuando decidió visitar la peluquería para realizarse un cambio de look. Durante el proceso de decoloración, experimentó una intensa sensación de calor en su cabeza debido a un dispositivo que se le había instalado. “Me instalan en este artefacto que produce calor, comienzo a sentir mucho calor en mi cabeza. Me retiro de la máquina inmediatamente a pedir ayuda a las peluqueras, quienes no me prestaron primeros auxilios”, explicó la joven.

Posteriormente, la estilista a cargo se acercó y retiró el producto de su cabello. Sin embargo, la joven no sintió dolor en ese momento, y fue más tarde cuando se dio cuenta de la gravedad de la quemadura. “La quemadura fue tan profunda que afectó hasta el tejido nervioso (…) Nadie espera salir con la cabeza sin pelo”, agregó.

Reacción del establecimiento

Tras el incidente, la joven intentó comunicarse con la peluquería, donde le ofrecieron un descuento del 50% en su próximo servicio, sin proporcionar más explicaciones sobre lo ocurrido. A 15 días del procedimiento, el diagnóstico médico reveló que la joven había sufrido una quemadura de tercer grado, lo que podría resultar en la pérdida total del cabello en la zona afectada.

El encargado del salón, Luis Rosales, se pronunció sobre el incidente, indicando que “aunque tú tengas, en todas las profesiones, 50 años en el oficio o 10 años, las situaciones no pueden suceder. Creo que es error humano y lo más probable es que a ella les jugó una mala pasada”.

El caso ha generado una gran preocupación y ha sido objeto de atención en las redes sociales, donde se ha solicitado una respuesta clara por parte de la peluquería y se ha instado a la comunidad a estar alerta sobre la seguridad en los procedimientos estéticos.