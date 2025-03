Pensión Garantizada Universal: ¿Cuáles son las razones que podrían llevar a su suspensión o pérdida?

La Pensión Garantizada Universal (PGU) es un aporte mensual destinado a adultos mayores de 65 años que no se encuentren dentro del 10% más rico de la población. Este beneficio puede alcanzar hasta $224.004 mensuales y tiene como objetivo complementar las pensiones más bajas, además de estar disponible para aquellos que no tienen derecho a pensión en ningún sistema previsional. Es fundamental conocer las circunstancias que pueden llevar a la suspensión o pérdida definitiva de la PGU para evitar la pérdida de este beneficio.

¿Quiénes No Tienen Derecho a la PGU?

Es importante señalar que no tienen derecho a este beneficio los pensionados de Capredena (Caja de Previsión de la Defensa Nacional) y los pensionados de Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros).

¿Cuándo Se Puede Suspender la PGU?

La PGU puede ser suspendida temporalmente en las siguientes situaciones:

No cobro del beneficio por seis meses continuos

Si el beneficiario no retira su PGU durante un periodo de seis meses consecutivos, se procederá a la suspensión del pago. No obstante, el beneficiario podrá solicitar la reactivación dentro de un plazo de seis meses desde la resolución de suspensión. Si no se realiza esta solicitud dentro del plazo establecido, el beneficio será terminado de manera definitiva.

No presentar antecedentes solicitados por el IPS

En caso de que el Instituto de Previsión Social (IPS) requiera documentos o antecedentes para verificar el cumplimiento de los requisitos y estos no sean entregados dentro de un plazo de tres meses desde la solicitud, se suspenderá la PGU.

¿Cuándo Se Puede Extinguir la PGU?

La PGU se extingue de forma definitiva en las siguientes circunstancias:

Fallecimiento del beneficiario

El pago se extinguirá el último día del mes en que se produzca el deceso del beneficiario.

Entrega de antecedentes falsos o incompletos

Cuando se detecte que el beneficiario presentó documentos erróneos o falsificados para cumplir con los requisitos del beneficio, se procederá a la extinción de la PGU.

Pérdida del requisito de focalización

Si el beneficiario pasa a formar parte del 10% más rico de la población, perderá el derecho a la PGU.

Residencia prolongada fuera de Chile

Si el beneficiario permanece fuera del país por más de 180 días continuos o discontinuos durante un año calendario (de enero a diciembre), se extinguirá el beneficio.

¿Es Posible Recuperar la PGU?

En el caso de aquellos que hayan permanecido fuera de Chile y perdido el beneficio, podrán solicitar nuevamente la PGU, siempre que acrediten haber vivido en Chile al menos 270 días en el año anterior a la solicitud.

Consulta y Revisión del Beneficio

Para conocer si se es beneficiario de la PGU o revisar el estado de los pagos, se puede consultar directamente en el sitio oficial del Instituto de Previsión Social (IPS) o visitar la página oficial de ChileAtiende. Mantenerse informado sobre estas causales es esencial para garantizar la continuidad del aporte, especialmente para quienes dependen de este ingreso para complementar sus pensiones.