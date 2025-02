Discrepancias en tasaciones del Permiso de Circulación 2025 generan confusión entre propietarios de vehículos eléctricos

Desde principios de este mes de febrero, los propietarios de vehículos en Chile pueden realizar el pago del Permiso de Circulación 2025, el cual es necesario para autorizar el tránsito de diversos tipos de vehículos motorizados. Este trámite, que se considera un impuesto, estará disponible hasta el próximo lunes 31 de marzo, y los montos a pagar varían según el tipo de automóvil que se posea.

Proceso de tasación del Servicio de Impuestos Internos

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) lleva a cabo una tasación oficial de los automóviles con el fin de determinar el monto que los propietarios deberán pagar, el cual se destina a beneficios municipales. Los detalles de esta tasación se pueden consultar en el sitio web oficial del SII.

Diferencias en la tasación de vehículos similares

Recientemente, se ha presentado una situación inusual que ha llamado la atención de algunos conductores. Según un informe de El Mercurio, expertos han señalado que, en ocasiones, los valores de la tasación fiscal pueden variar, incluso entre automóviles del mismo modelo. En la actual edición del trámite, una carta al director de El Mercurio destacó que un “mismo auto, con idénticas presentaciones y valor de venta en el 2024” fue tasado con tres valores diferentes, lo que generó una discrepancia de hasta $12 millones entre ellos.

Un conductor mencionó que la tasación más alta, descontando el IVA, era incluso “superior” al valor nuevo del vehículo. Este caso se centró en el automóvil eléctrico XC40 P8 Recharge de Volvo, fabricado en 2024, cuya tasación alcanzó los $56,6 millones, lo que implica un costo de permiso de poco más de $513 mil. En contraste, se indicó que el precio de venta del vehículo el año anterior era cercano a los $49 millones.

Variaciones en la tasación de modelos de Volvo

Los expertos del sector señalaron que para la versión XC40 P8, que es el mismo modelo sin la denominación “Recharge”, la tasación era diferente, estableciéndose en $44,2 millones y un precio de permiso de $391 mil. Además, se observaron variaciones en la tasación del modelo C40 P8, donde los valores oscilaron entre $58,9 millones (C40 Recharge P8), $47,3 millones (C40 P8) y $46,5 millones (EC40 P8).

Los especialistas en el tema indicaron que no debería haber tales diferencias, dado que se trata del mismo vehículo, a pesar de que el nombre varíe. El año pasado, Volvo había cambiado la denominación de los modelos XC por EX y C por EC para estandarizar su línea de vehículos eléctricos. Los modelos P8 son idénticos y no se comprenden las variaciones en las tasaciones.

Acciones de Volvo y respuesta del SII

En respuesta a esta situación, Volvo envió una carta al SII para solicitar la rectificación de la tasación. Hasta el momento, en 2024, el SII ha realizado correcciones en tres ocasiones debido a casos similares. Por su parte, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) ha calificado este incidente como un “caso puntual”.