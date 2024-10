Pincoya revela su experiencia en “Gran Hermano” y exige un sueldo justo para futuros realities

La ex participante de Gran Hermano, Pincoya, ha compartido detalles sobre su experiencia en el reality show de Chilevisión, revelando que durante su estancia de seis meses recibió un total de 12 millones de pesos. En una reciente conversación con Botota Fox, Pincoya expresó su descontento con la compensación económica que recibió, afirmando: “Porque a mí me pagaron 12 millones por los seis meses que estuve encerrada, aguantando a estos cabros, que no lavaban su ropa, toda hedionda, todo botado en el baño”.

Detalles sobre la compensación y la experiencia en el reality

Pincoya continuó describiendo su experiencia en el programa, indicando que, a pesar de la suma recibida, se sintió insatisfecha con el pago en relación a las condiciones que tuvo que soportar. “Me pagaron 12 millones de pesos aguantando eso y me hundí de hambre”, comentó, dejando claro que no tiene intención de participar nuevamente en un reality bajo esas condiciones económicas.

Negociaciones futuras y expectativas

La ex concursante también mencionó que ahora tiene una mejor posición para negociar, afirmando: “Ahora puedo negociar”, en referencia a la fama que ha adquirido tras su paso por el programa. Pincoya fue contundente al declarar: “Si no me pagan 100 palos no voy ni ahí, en un mes, obvio”, lo que indica su confianza en su valor mediático.

Además, Pincoya sugirió que su popularidad podría ser la razón por la que no ha recibido nuevas ofertas, afirmando: “Si yo les voy a hacer el show… por eso no me han llamado yo creo”.

Reflexiones sobre su experiencia

Para finalizar, Pincoya recordó un consejo de su abuela que dice: ‘La primera vez, tú caes como hueona; la segunda vez, tú ya sabes que no es así’. Con esta reflexión, reafirmó su postura sobre el valor que ahora le da a su participación en el mundo del entretenimiento, subrayando: “Ahora salgo cara”.