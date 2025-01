Raquel Argandoña habla sobre la reconciliación de sus hijos Nano y Kel Calderón

La noche de este viernes, Chilevisión presentó un nuevo episodio de su programa estelar «Podemos Hablar», conducido por Diana Bolocco. En esta ocasión, la invitada fue Raquel Argandoña, quien compartió diversos momentos significativos de su vida personal.

Reconciliación familiar

Durante la conversación, Raquel Argandoña abordó la posibilidad de que sus hijos, Nano y Kel Calderón, logren reconciliarse. Es importante recordar que los hermanos han estado distanciados durante varios años, aunque recientemente la animadora ha intentado acercarse nuevamente a la influencer. En sus declaraciones, Argandoña expresó: “Yo estoy bien con mis dos hijos. Ellos saben que soy mamá de los dos y lo respetan y lo entienden, con las diferencias que puedan tener”.

Además, Raquel añadió: “Solo pido unos años más para que todo vuelva a ser, si no como antes, sí una familia más funcional”. Este comentario se produjo en un momento en que se le mostró una de las últimas fotografías en la que aparece junto a sus dos hijos. La animadora compartió: “Tengo una foto de estas en mi casa, en mi dormitorio. Tengo una de ellos dos en Reñaca, para las vacaciones… siempre juntos”.

Esperanza de un futuro mejor

Cuando Diana Bolocco le preguntó a Raquel Argandoña si creía que era posible volver a tener una foto familiar como la que mostraron, la respuesta de Argandoña fue: “Mira, no sé. Yo creo mucho en lo que me dice la mamá de Claudio Iturra, que los sueños se cumplen. Y creo que, antes de partir, se puede cumplir”.

La conversación también incluyó preguntas sobre la reacción de su hijo Nano tras la reconciliación con Kel. Raquel comentó: “Él no me dice nada. No se habla del tema, pero me ve contenta”.

Reflexiones sobre la familia

En un momento de reflexión, Raquel Argandoña expresó su deseo de que sus hijos se reencuentren en algún momento, señalando: “¿Qué me gustaría a mí? Que ellos se reencontraran en un minuto, porque no vamos a estar con Hernán y ellos se tienen que proteger a la larga”.

Finalmente, Argandoña concluyó: “Van a tener que conversar en algún minuto de lo que queda o lo que no queda. Si tú tienes un hermano y tienes un problema, tiene que ser el primero en ayudarte, yo creo”.

Este episodio de «Podemos Hablar» no solo destacó la vida de Raquel Argandoña, sino que también puso de relieve las dinámicas familiares y la esperanza de reconciliación entre sus hijos.