Prada y Axiom Space presentan trajes espaciales para la histórica misión Artemis III a la Luna

Prada, en colaboración con la empresa emergente Axiom Space, ha presentado el diseño de un nuevo traje espacial que se utilizará en la misión Artemis III de la NASA a la Luna. Este traje, denominado Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), fue revelado durante el Congreso Astronáutico Internacional de Milán y tiene como objetivo principal combinar la funcionalidad con la estética de alta ingeniería, para enfrentar las desafiantes condiciones que se encuentran en la superficie lunar.

Prada diseña nuevos trajes espaciales

Según la información proporcionada en el sitio oficial de la NASA, la misión Artemis III está programada para ser el primer alunizaje de un astronauta desde la misión Apolo 17 en 1972. En una publicación en la red social X, se menciona: “Houston, tenemos un nuevo traje espacial. Axiom Space presenta el diseño de vuelo de su traje espacial lunar que los astronautas de la NASA usarán durante la misión Artemis III cuando pisen la Luna por primera vez en más de 50 años”.

Durante el evento #IAC2024 en Milán, Axiom Space reveló el diseño de vuelo de su traje espacial lunar, que los astronautas de la NASA utilizarán en la misión Artemis III. La publicación de NASA Artemis en Twitter destaca: “Houston, we have a new spacesuit. At the #IAC2024 in Milan, @Axiom_Space unveiled the flight design of its lunar spacesuit that @NASA_Astronauts will wear during the #Artemis III mission when they set foot on the Moon for the first time in over 50 years.”

Características del traje espacial

Los trajes espaciales han sido diseñados para resistir temperaturas extremas en el polo sur lunar y para soportar las condiciones más frías en las regiones de sombra permanente durante al menos dos horas, según un comunicado conjunto de ambas empresas.

Trabajo en conjunto

Los ingenieros de Prada trabajaron en estrecha colaboración con el equipo de Axiom Space para desarrollar un traje que no solo proteja a los astronautas del riguroso ambiente del espacio, sino que también permita, por primera vez, la exploración humana del polo sur lunar. En la página oficial de Prada se detalla: “Sus ingenieros trabajaron codo a codo con el equipo de Axiom Space para crear un traje adecuado, capaz de proteger a los astronautas del duro ambiente del espacio y permitir, por primera vez, la exploración humana del polo sur lunar”.

Comentarios de los voceros

Un vocero de ambas empresas colaboradoras destacó los resultados exitosos de esta nueva creación que fusiona estilo y ciencia. Lorenzo Bertelli, director de márketing de Prada, expresó: “Estoy muy orgulloso del resultado que mostramos hoy, que es sólo el primer paso de una colaboración a largo plazo con Axiom Space”, según lo consignado por La Vanguardia.

Por su parte, Matt Ondler, presidente de Axiom Space, afirmó: “La innovación surge realmente cuando juntamos equipos, orígenes, educaciones y habilidades diferentes”.

Este nuevo traje espacial representa un avance significativo en la exploración espacial y la colaboración entre la moda y la ingeniería, marcando un hito en la historia de la exploración lunar.