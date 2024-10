Cuenta falsa en X revela ganadora del Nobel antes de tiempo y sorprende a todos

Una cuenta falsa en la red social X anticipó el anuncio del Premio Nobel de Literatura 2024, generando confusión y viralización de la información.

El Premio Nobel de Literatura 2024 fue anunciado de manera anticipada por un perfil en la red social X que se hacía pasar por la escritora surcoreana Han Kang. Este anuncio, que sorprendió a muchos, resultó ser correcto en cuanto a que la Academia Sueca efectivamente galardonó a Han Kang, pero el mensaje que lo adelantó provenía de una cuenta falsa creada por el periodista italiano Tommaso Debenedetti, conocido por sus engaños en redes sociales. En su publicación, Debenedetti escribió en inglés: “A greatest news. Swedish Academy awarded me the Prize in Literature. No words. Thanks!!!” (“Una gran noticia. La Academia Sueca me ha concedido el Premio en Literatura. Sin palabras. ¡Gracias!”). Este mensaje se viralizó rápidamente, acumulando miles de interacciones antes de que el anuncio oficial fuera hecho público.

A pesar de que la información era cierta, pertenecía a una cuenta que había obtenido la infidencia sobre el galardón. La publicación apócrifa no solo captó la atención de los usuarios, sino que también logró engañar a medios de comunicación internacionales. La publicación original fue replicada por más de 30,000 usuarios y recibió 70,000 likes, un número abrumador para una cuenta que llevaba menos de dos semanas activa. Incluso los Premios Nobel mencionaron a la falsa Han Kang, lo que reforzó la veracidad aparente del anuncio. En respuesta, la verdadera Han Kang escribió: “Thanks! Thanks! Thanks!” en un breve y efusivo mensaje tras repostear el anuncio oficial, lo que generó aún más confusión entre los usuarios.

A pesar de que más tarde reveló la farsa con su característico mensaje: “Esta es una engaño creado por Tommaso Debenedetti”, ya había alcanzado a muchas personas, incluidas figuras públicas de la comunicación, que cayeron en la trampa. Según explicó Daniel Gigena en una entrevista con el diario La Nación, la intención de Debenedetti era “demostrar que las noticias falsas pueden difundirse rápidamente, incluso a través de medios prestigiosos, sin que haya un mínimo chequeo”. Este caso subrayó, una vez más, el poder de las redes sociales para amplificar la desinformación y las dificultades que enfrentan los usuarios para distinguir entre lo real y lo falso en el entorno digital actual.

Desde que se informó sobre la evidencia de que la cuenta pertenecía realmente a Debenedetti, se señaló que tenía existencia previa de publicaciones que mencionaban a la escritora como vegetariana. Por un precio de $9.99 USD, decidió crear la cuenta después de que, según él mismo relató, un sueco le sugirió que la autora ganaría el premio. Fue entonces cuando publicó el anuncio anticipado, engañando a muchas personas. Conocido como el “asesino de Twitter”, Debenedetti cree que la rapidez con la que la gente busca compartir información lleva a errores fatales. “Hasta The Guardian consideró verdadera la publicación”, dijo, refiriéndose a cómo los medios internacionales caen en la trampa de la desinformación digital.

En última instancia, este incidente deja una lección clara: en un mundo saturado de información, tanto los periodistas como los usuarios deben ser cautelosos y exigentes con las fuentes que eligen seguir, ya que la calidad de la información que reciben puede depender de ello. La verdadera Han Kang, mientras tanto, se encontraba en Seúl, donde vive actualmente, y a pesar de la confusión, tuvo una noche “muy tranquila”, dedicándose simplemente a leer y pasear. “Ha sido un día fácil para mí”, relató, asegurando que estaba sorprendida por la situación. Tras recibir la llamada del Nobel, tomó las cosas con calma. “Después de esto, me gustaría tomar un té, porque bebo té para celebrar en silencio”, dijo.

Han Kang nació en Gwangju en 1970 y comenzó su carrera como novelista al ganar un concurso literario en la primavera de 1994, organizado por el diario Seúl Shinmun. En paralelo a su actividad como escritora, se dedicó a la música, la pintura y trabajó como profesora en el departamento de Escritura Creativa del Instituto de Artes hasta 2018. En 1993, debutó con un poemario en la revista ‘Literatura and Society’ y ha publicado una serie de novelas cortas y obras de prosa. Sin embargo, saltó a la fama con su novela de 2007, que se centra en la “empatía física hacia las mujeres vulnerables”, algo que ella misma ha explicado como “notable, reforzado por una prosa cargada de metáforas”. Su primera obra traducida al inglés ganó el Premio Booker Internacional en 2016.