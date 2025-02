Premios Goya 2025: Estrellas brillan en la alfombra roja con looks que marcan tendencia

La 39° edición de los Premios Goya se llevó a cabo en Granada, donde se reunieron actores, directores y figuras destacadas de la industria cinematográfica para celebrar lo mejor del cine español. La gala, que otorgó casi 30 estatuillas, no solo se centró en los premios, sino que también atrajo la atención hacia los estilos que desfilaron por la alfombra roja, un espacio donde la moda y el cine convergen. En un diálogo exclusivo con Infobae, los diseñadores Marcelo Giacobbe, Benito Fernández y Gustavo Pucheta analizaron los looks que destacaron en la velada.

Looks destacados de la gala

La modelo y presentadora Nieves Álvarez se refirió a su propio look, afirmando: “Me gusta mucho el vestido. Es ideal para ella, acompaña su silueta perfectamente. Está impecablemente hecho. Me encanta como armaron todo el total look. Parece super distinguido y a la vez moderno. Encanta, está divina”. Álvarez lució un impresionante vestido de Stéphane Rolland, acompañado de joyas de Bvlgari, en un negro absoluto con hombreras marcadas y un profundo escote, rematado con plumas de marabú.

Por su parte, Alejandro Sanz fue destacado por Giacobbe, quien comentó: “¡Qué bien está! Llevó un traje de Mansolutely. ¡Súper elegante, de pies a cabeza! El corte del smoking es súper moderno, con un material de brillo sutil. Muy logrado el estilismo”. Giacobbe también mencionó que le hubiera gustado ver a Sanz con un zapato diferente, sugiriendo un color más atrevido como bordo o verde petróleo.

Otras apariciones notables

La actriz Maribel Verdú deslumbró con un diseño metálico de Alberta Ferretti, que presentaba una parte superior cubierta con una malla de discos plateados brillantes, creando un efecto de armadura moderna, mientras que la parte inferior era de un tejido oscuro y fluido, equilibrando la textura del conjunto. Verdú comentó: “Divino. El efecto metálico hace acordar a Paco Rabanne. Ese degradé plateado a negro es espléndido”.

El actor Richard Gere también fue uno de los protagonistas de la noche, luciendo un traje de Armani que fue descrito como “elegante y sexy”, con un peinado que resaltaba su imagen.

La cantante Melody optó por un vestido de color limón, entallado y con volumen en la falda, aunque expresó que le hubiera gustado que la falda fuera un poco más larga para lucir mejor el volumen. “No queda bien, ella. Y los zapatos tampoco son una buena elección”, comentó.

El actor Antonio Banderas se presentó con un esmoquin de satén, combinado con una camisa blanca y corbata negra, manteniendo un código de vestimenta formal y elegante. Giacobbe destacó que el traje era “impecable” y que la mezcla moderniza lo clásico.

Estilos variados en la alfombra roja

La actriz Aitana Sánchez-Gijón captó la atención con un vestido de Carolina Herrera, que presentaba un diseño strapless con quillas que aportaban amplitud. “No sé si la combinación de colores es la mejor, pero ella se ve radiante, maquillada y peinada”, comentó un diseñador.

Raquel Sánchez Silva optó por un vestido que jugaba con la morfología y el color, mientras que Mina Hammani eligió un diseño de Tony Ward que destacaba por sus tonos dorados y su estructura voluminoso. Pucheta analizó que “Ella eligió un vestido que captó todas las miradas, con una cantidad de tela que hace referencia a la alta costura”.

El actor Omar Ayuso se presentó con una chaqueta ancha y estructurada, mientras que Mirela Balić lució un vestido de Jean Paul Gaultier que fue descrito como “divino”, con drapeados y detalles deshilachados.

La actriz Belén Rueda se destacó con un vestido de brocato que presentaba una cascada de volados, mientras que Chiara Ferragni optó por un estilo de old Hollywood, con un peinado que lograba un efecto fresco y un drapeado asimétrico alrededor del cuerpo.

Finalmente, C. Tangana fue mencionado por su elección de un saco cruzado con rayas, que evocaba la sastrería masculina de los años 80, mientras que Ester Expósito lució un modelo de Vivienne Westwood que fue aclamado por su elegancia y estilo.

La gala de los Premios Goya no solo celebró el cine español, sino que también se convirtió en un escaparate de moda, donde cada figura dejó su huella en la alfombra roja.