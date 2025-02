Davydenko, la “bestia negra” de Nadal, revela su estrategia para vencer al español en pista dura

El tenista Nikolay Davydenko, originario de Ucrania y que representó a Rusia, es uno de los pocos jugadores que posee un historial positivo ante Rafael Nadal, considerado uno de los mejores tenistas de la historia. Davydenko, quien comenzó su carrera en el circuito ATP a los 20 años, coincidió con una época dorada del tenis, donde se destacaban figuras como Novak Djokovic, Roger Federer y el propio Nadal. Su mejor rendimiento se dio entre 2005 y 2009, periodo en el que se mantuvo en el top 10 del ranking mundial y alcanzó el puesto número 3, convirtiéndose en un rival complicado para Nadal.

Rivalidad entre Davydenko y Nadal

Davydenko tiene un récord de 6 victorias y 5 derrotas ante Nadal, lo que le otorga un saldo positivo en sus enfrentamientos directos. Durante su carrera, fue apodado Hombre de Hielo debido a su actitud serena y su capacidad para no mostrar emociones en la cancha. En una entrevista con Punto de Break en 2022, Davydenko expresó su perspectiva sobre los enfrentamientos con Nadal, afirmando: “Para mí, jugar contra Nadal era como jugar contra cualquier otro rival. Sin fuerza física, no puede hacer nada. No tiene saque ni volea. Su estrategia es quedarse en el fondo de la pista, correr y pasar bolas hasta que se canse y falle”.

Éxitos y estilo de juego

Entre los logros más destacados de Davydenko se encuentra el título del ATP Finals en 2009. El tenista ruso también comentó que su estilo de juego era particularmente efectivo contra Nadal en superficies duras, donde podía ser más agresivo. Davydenko indicó que en estas condiciones ganó todos sus enfrentamientos contra el español, mientras que en tierra batida, Nadal mostró su superioridad. “Mi juego se adaptaba al de Rafa en pista dura, así que no tuve muchos problemas contra él. Contra especialistas en tierra batida, españoles y argentinos, fueron los partidos más fáciles para mí en pista dura, porque jugaban peloteos largos con mucho efecto”, añadió Davydenko.

Opiniones sobre el mejor tenista de la historia

En otro contexto, el joven tenista brasileño João Fonseca, quien ha captado la atención en el circuito ATP por su potencia y habilidades, fue consultado sobre quién considera el mejor tenista de todos los tiempos. Fonseca, de 18 años, no dudó en señalar que, aunque Novak Djokovic podría ser considerado el mejor, para él Roger Federer es el más grande. “Se puede decir que Djokovic es el mejor de todos los tiempos, pero para mí no hay manera. Djokovic puede ser el mejor de todos los tiempos, pero Federer es el más grande. No tiene rival”, concluyó Fonseca.