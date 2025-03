Raquel Argandoña defiende su polémica revelación sobre el embarazo de Melina Noto en «Only Fama»

La noche de este viernes, Raquel Argandoña fue invitada al estelar «Only Fama» de Mega, donde abordó la controversia que generó esta semana al revelar el embarazo de Melina Noto. La animadora enfrentó críticas severas tras filtrar esta información sin el consentimiento de la modelo argentina y su pareja, Pangal Andrade.

Revelaciones sobre el embarazo de Melina Noto

Durante su intervención en el programa, Raquel Argandoña comentó que Melina Noto «se victimizó, porque después la sacó», refiriéndose al mensaje que Noto publicó en sus redes sociales, donde criticaba a Argandoña por su comportamiento. En este contexto, la madre de Kel Calderón expresó: «a ella yo no la conozco, me da lo mismo lo que ella dijo…».

Interacción con los panelistas

La conductora Fran García-Huidobro intervino en la conversación, recordándole a Argandoña que, aunque no conocía a Noto, «la que está embarazada es ella, no Pangal». Ante esto, Argandoña defendió su postura diciendo: «Me da lo mismo lo que dijo ella (Melina Noto), cuando le escribí Pangui nunca me dijo que era sorpresa, puede estar un poco asustado, porque yo lo quiero como un hijo, pero yo guardo los secretos».

Cuando los panelistas mencionaron a la modelo, Raquel Argandoña preguntó: «¿Cuánto se llama?», lo que fue interpretado como un intento de menospreciar a la pareja de Andrade.

Reacciones y bloqueos en redes sociales

En el transcurso de la conversación, Francisca le sugirió a Argandoña que si realmente tenía cariño por Pangal Andrade, también debería mostrarlo hacia Melina Noto. Ella respondió: «¿Cómo crees que se sintió ella cuando dices que se victimizó? ¿No crees que de verdad ella se sintió víctima?». A lo que Argandoña replicó: «No sé, ni me interesa. Yo me enfoco en Pangui, que es la persona que estuvo cuatro años con mi hija».

Finalmente, Raquel Argandoña reveló que Pangal Andrade la bloqueó de Instagram tras la controversia, aunque no la había bloqueado en WhatsApp, lo que le llevó a pensar que no fue él quien tomó esa decisión. Argandoña concluyó diciendo: «A mí lo que me duele ahora es que él me bloqueó de Instagram. Ahora, yo quiero entender por el cariño que nos tenemos con ‘Pangui’, que fue su equipo. ¿Por qué? Porque el WhatsApp no me lo ha bloqueado».

Este episodio ha generado un amplio debate en redes sociales y entre los seguidores de los involucrados, quienes han expresado diversas opiniones sobre la situación.