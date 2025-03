Raquel Argandoña desata controversia al revelar inesperadamente el embarazo de Melina Noto en vivo

La reciente revelación de Raquel Argandoña sobre el embarazo de Melina Noto ha generado un gran revuelo en los medios de comunicación y en las redes sociales. La noticia fue anunciada por Argandoña durante la emisión del programa “Tal Cual” el pasado lunes, sorprendiendo a muchos, ya que Noto no había compartido públicamente esta información.

Detalles de la revelación

Durante el programa, Argandoña afirmó: “Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe”. Esta declaración dejó a la audiencia intrigada, ya que la noticia del embarazo de Noto no había sido confirmada por ella misma. La ex animadora del Festival de Viña del Mar continuó explicando que, tras escuchar la noticia, decidió contactar a Andrade para felicitarlo, mencionando: “Yo dije será cierto o será mentira, y anoche (le escribí) Pangal, me enteré de esto, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá”.

Reacciones y críticas

La situación tomó un giro inesperado cuando Melina Noto expresó su descontento y tristeza por la forma en que se dio a conocer su embarazo. Según Noto, ella deseaba tener el control sobre cuándo y cómo compartir esta noticia con el público. Esto provocó una ola de críticas hacia Raquel Argandoña, quien fue acusada de no respetar la privacidad de Noto.

En medio de la controversia, Patricia Maldonado, compañera de Argandoña en TV+, salió en su defensa. En el programa “Hay que Decirlo”, Maldonado comentó: “Cada una es dueña de decir lo que estime conveniente. Yo sí soy testigo de eso, porque estaba ahí en el panel cuando la Raquel dijo súper emocionada: ‘sabes qué, el Pangal va a ser papá’”. Maldonado añadió que Argandoña había compartido la noticia con entusiasmo, indicando que su intención no era causar daño.

Contexto del anuncio

El anuncio de Argandoña se produjo en un contexto donde se había mencionado previamente un desnivel en el escenario, lo que llevó a especulaciones sobre la razón detrás de la drástica medida. Sin embargo, la revelación del embarazo de Noto se convirtió en el tema central de discusión, eclipsando otros aspectos del programa.

La controversia en torno a la revelación del embarazo de Melina Noto por parte de Raquel Argandoña continúa generando debate en los medios, con diferentes opiniones sobre la ética de compartir información personal sin el consentimiento de la persona involucrada.