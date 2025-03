Raquel Argandoña revela sin querer la paternidad de Pangal Andrade y desata rumores sobre su familia

La animadora Raquel Argandoña ha dejado a muchos sorprendidos tras revelar que Pangal Andrade se convertirá en padre junto a Melina Noto. Esta información fue compartida sin el consentimiento de la pareja, lo que ha generado un gran revuelo en los medios y entre los seguidores de la animadora.



La noticia fue divulgada por Argandoña en su programa, lo que llevó a la opinión pública a especular que Kel Calderón, hija de la animadora y expareja de Andrade, podría haber sido la fuente de esta información. Sin embargo, Argandoña aclaró que fue ella quien le comentó a la influencer durante su participación en el programa Only Fama.

La revelación ha tenido repercusiones en la familia Calderón Argandoña, ya que la influencer ha recibido críticas, incluso de su hermano Nano Calderón, tras ser señalada como la persona que filtró la noticia. En una conversación con Francisca García-Huidobro, esta le preguntó a Argandoña si este episodio podría afectar su reconciliación con Kel, sugiriendo que podría reavivar viejas disputas familiares.

Argandoña respondió a esta inquietud diciendo: “Después que yo doy las felicitaciones a Pangui en mi programa, Kel me llamó. No voy a decir si me retó o no me retó, porque son cosas privadas entre nosotras dos. Ella me llamó y habló del tema, pero eso es entre ella y yo”.

La conversación entre García-Huidobro y Argandoña continuó, y la presentadora fue cuestionada sobre su relación con su hijo Nano. La animadora admitió que no existen familias perfectas y que, como muchas otras, su familia también enfrenta problemas.

García-Huidobro, sin dejar pasar la oportunidad, le hizo notar a Argandoña que, aunque habla de muchos temas, parece que su relación con su hijo es un punto delicado. Argandoña reafirmó que no se referiría a su hijo en ese momento, pero reconoció que es un tema sensible para ella.

Argandoña expresó: “Mis dos hijos son mayores de edad, son independientes económicamente y cada uno se tiene que hacer responsable de sus dichos. Hernán (Calderón) y yo somos padres de nuestros dos hijos, los queremos por igual a los dos. Siempre vamos a estar pendientes de cuando nos necesiten y cuando requieran nuestro apoyo”.

García-Huidobro sugirió que Nano podría estar molesto por el acercamiento de Argandoña a su hermana, a lo que la animadora respondió que no cree que esa sea la razón.

Finalmente, Argandoña abordó la situación de la pelea entre sus hijos, afirmando que “obviamente, para una madre, no es grato y es muy doloroso que dos hermanos estén peleados hace tantos años. Pero no importa, el tiempo cura todo, tiempo al tiempo”.

Este episodio ha puesto de manifiesto las tensiones familiares y la complejidad de las relaciones entre los miembros de la familia Calderón Argandoña.