Raquel Argandoña revela detalles de la polémica con Pangal Andrade y el embarazo de Melina Noto

Raquel Argandoña, invitada en el programa Only Fama, abordó la controversia relacionada con Pangal Andrade y Melina Noto, tras la filtración del embarazo de la argentina. Argandoña, quien se enteró de la noticia y la divulgó en su programa Tal Cual, compartió que felicitó a Andrade por WhatsApp, dado que tiene una relación de amistad con él, debido a su vínculo de cuatro años con su hija Kel Calderón. En respuesta a su mensaje, el chico reality le envió un agradecimiento.

Detalles de la conversación entre Raquel Argandoña y Pangal Andrade

Durante su participación en el programa de Mega, Raquel Argandoña afirmó que no se arrepiente de haber hecho pública la noticia del embarazo. Además, reveló aspectos poco conocidos de la situación. En su relato, mencionó que Pangal había borrado el mensaje de WhatsApp en el que agradecía las felicitaciones que ella le había enviado. Argandoña comentó: “Yo no voy a echar al agua al Pangui ni mucho menos, pero cuando él me escribe ‘gracias Raquel…’ y me pone corazoncitos, yo fui como la Dani (Aránguiz), la reina del pantallazo, porque algo me tincó que iba a pasar”.

Especulaciones sobre el borrado del mensaje

La periodista también se preguntó por qué Pangal había decidido eliminar el mensaje, sugiriendo que podría haber sido presionado por alguien. “No sé por qué (Pangal borra el mensaje), yo creo que alguien lo presionó y borró”, afirmó, sin mencionar a Melina Noto, y subrayando que no desea que la pareja enfrente problemas.

Un llamado inesperado en la madrugada

Argandoña continuó narrando que, tras el borrado del mensaje, recibió una llamada de Pangal en la madrugada del lunes a las 04:27 am. Ella explicó: “Yo lo vi a las 05:20, porque yo me levantó todos los días a las 05:20 de la mañana. Yo no sentí el celular”. A pesar de la llamada, decidió no comunicarse con él, pensando que podría estar en problemas y que no quería involucrarse más en la situación. “Yo no quise llamarlo, porque dije, debe estar en problemas, no quiero meterme más líos”, concluyó.