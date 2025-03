Raquel Argandoña desata polémica al revelar embarazo de Pangal Andrade y Melina Noto sin su consentimiento

Una polémica ha surgido recientemente en el ámbito del espectáculo, tras la revelación de Raquel Argandoña sobre una noticia importante relacionada con Pangal Andrade y Melina Noto.

Revelación inesperada de Raquel Argandoña

La conductora Raquel Argandoña, conocida por su participación en el programa Tal Cual, hizo una declaración sorprendente al afirmar que Melina Noto y su ex yerno, Pangal Andrade, están esperando su primer hijo. Argandoña compartió que durante una conversación reciente, le dijo a Pangal: “Anoche le dije: ‘Pangal, pucha, me enteré que vas a ser papá, te felicito ya que lo habías mencionado en el reality’.” Según Argandoña, Pangal había expresado en un reality show su deseo de ser padre, y al recibir la noticia, él respondió: “Pucha, Raquel, muchas gracias”, acompañado de emoticonos de corazones, lo que, según Argandoña, confirmaba la noticia.

Reacción de Melina Noto

La reacción de Melina Noto no se hizo esperar, y la comunicadora expresó su descontento por la forma en que se divulgó la noticia. En sus declaraciones, Noto manifestó: “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones.” Además, confirmó que ella y Pangal están esperando un hijo, añadiendo: “Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo.” Noto enfatizó la importancia de que estos momentos sean personales y pidió que no se repita una situación similar con otras personas.

Apoyo de otras figuras del espectáculo

Tras la controversia, varias figuras del espectáculo mostraron su apoyo a Melina Noto. En una publicación de Instagram que abordaba el tema, se pudieron leer comentarios de apoyo. Por ejemplo, Vale Roth comentó: “Qué feo, eso no se hace”, mientras que Michelle Carvalho también expresó su desacuerdo, diciendo: “Sapa, eso no se hace”. Estas reacciones reflejan la indignación de algunos colegas hacia la forma en que se manejó la noticia por parte de Argandoña.