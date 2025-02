Raquel Argandoña se emociona por la renuncia de Patricia Maldonado y reflexiona sobre la calidad de vida

Raquel Argandoña mostró una emotiva reacción ante la renuncia de Patricia Maldonado a ”Primer Plano”, donde la artista decidió dar un paso al costado en Chilevisión debido a un ”exceso de trabajo” y ”cuestiones familiares”. En el último episodio de ”Tal Cual” (TV+), Patricia Maldonado compartió sus sentimientos sobre su decisión, afirmando: “Hasta el momento, el cuerpo me responde, pero hay cosas que tú empiezas a cuestionarte… Mi problema es que no dimensiono que tengo 74 años”. La cantante, conocida por su trayectoria en el medio, continuó expresando su necesidad de mantenerse activa, comparándose con perros dóberman: “Soy como los perros dóberman, necesito ocupar mi tiempo. Si mañana, a lo mejor, no puedo eso, tal vez ese sería el término de mi vida”.

Reacción de Raquel Argandoña

La compañera de Maldonado, Raquel Argandoña, intervino en la conversación y comentó sobre la renuncia de su amiga: “Eran buenas lucas, pero prefirió calidad de vida”. Esta declaración resalta la importancia que la artista le da a su bienestar personal en esta etapa de su vida.

Reflexiones sobre la familia

Patricia Maldonado también reflexionó sobre su relación con su familia, especialmente con su nieto. En un momento emotivo, expresó: “No soy muy humilde, pero les digo de corazón, yo sé lo que perdí en dinero. Ya lo quisiera cualquier persona. No están los tiempos para decir no, lo tengo claro”. Sin embargo, su mayor preocupación es el tiempo que ha perdido con su familia: “Cuando veo a mi nieto cómo ha crecido, y yo me lo he perdido. Me estoy perdiendo al cachupín”.

Emoción y decisiones personales

La emoción de Maldonado fue evidente, lo que llevó a Raquel Argandoña a comentar: “Se te llenan los ojos de lágrimas. No te había visto así”. A lo que Patricia respondió: “Porque lo amo, quiero vivirlo”. Esta declaración subraya su deseo de estar presente en la vida de su nieto y no perderse momentos significativos.

Patricia Maldonado concluyó su intervención con una reflexión sobre su vida y sus prioridades: “No sé cuánto tiempo más voy a estar acá, pero quiero aprovechar de verlo crecer”. Además, añadió: “A esta altura de la vida, me perdí cosas importantes de mis hijos por andar viajando de un lado para otro. A los 74 años uno tiene que pensar ‘¿qué es lo que yo quiero?'”.

La decisión de Patricia Maldonado de renunciar a su programa refleja un cambio significativo en su vida, priorizando su bienestar y el tiempo con su familia por encima de su carrera profesional.