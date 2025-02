Red Bull Racing ajusta su estrategia para 2024 tras la salida de Checo Pérez y el debut de Liam Lawson

Al igual que el resto de los equipos, Red Bull Racing se encuentra en la fase de preparación para el inicio de una nueva temporada de Fórmula 1. La escudería de Milton Keynes tiene la esperanza de regresar a la cima de ambos campeonatos, implementando varios cambios significativos. Entre las modificaciones más notables se destaca la salida de Checo Pérez y la llegada de Liam Lawson como nuevo compañero de Max Verstappen. Con el fin de facilitar la adaptación del piloto neozelandés, el equipo austriaco ha aprendido de los errores cometidos durante la última temporada con el mexicano.

Problemas de rendimiento y ajustes en el monoplaza

Uno de los factores que más afectó a Checo Pérez en su última temporada con Red Bull fue la estrecha ventana operativa del monoplaza. El piloto mexicano manifestó en múltiples ocasiones que no contaba con margen de error, ya que cualquier desviación en el rendimiento del coche resultaba en un comportamiento muy diferente del monoplaza. En lugar de mejorar esta situación para la temporada 2024, Christian Horner, jefe del equipo, reconoció el error y aseguró que se buscará una solución para Liam Lawson. Horner indicó que se priorizará la ampliación de la ventana operativa, aunque esto implique una posible pérdida de rendimiento.

Mejoras para Liam Lawson

Lawson no enfrentará los mismos problemas que tuvo Checo Pérez. Horner explicó: “Si te alejabas un milímetro de la ventana, se convertía en un coche mucho más problemático de conducir, algo que Max podía disimular y esquivar. Creo que eso fue lo que más perjudicó a Checo Pérez, que la ventana era muy estrecha. Por eso, en lo que los ingenieros se han centrado mucho durante el invierno es en cómo ampliar esa ventana, no necesariamente añadiendo el máximo rendimiento, sino simplemente ampliando la ventana para que tengas una ventana operativa mucho más amplia”. Estas declaraciones subrayan el enfoque del equipo en mejorar la experiencia de conducción para su nuevo piloto.

Opiniones de expertos sobre la situación de Red Bull

En un análisis sobre la situación actual de Red Bull Racing, Gerhard Berger, ex piloto de Fórmula 1 y antiguo socio de Red Bull, ofreció una perspectiva crítica sobre los últimos años del equipo. Según Berger, la dinámica del equipo cambió drásticamente tras el fallecimiento de Dietrich Mateschitz en 2022, lo que afectó la claridad y dirección que el cofundador había proporcionado.

Berger también cuestionó la decisión de extender el contrato de Checo Pérez, a pesar de que el piloto no estaba logrando los resultados esperados. En sus palabras: “Nadie habría pensado que todo se derrumbaría solo seis meses después de la muerte de Mateschitz. Cuando surgen estos problemas, es el principio del fin. En la era de Mateschitz, Red Bull siempre fue famoso por su claridad. No entiendo por qué le dieron un nuevo contrato a Pérez cuando estaba claro que ya no rendía”. Estas observaciones reflejan la preocupación por el futuro del equipo y su capacidad para mantener el éxito en la Fórmula 1.