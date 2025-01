Cámara de Diputados aprueba reforma de pensiones en medio de reacciones encontradas y celebraciones oficialistas

Este miércoles por la tarde, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó la reforma de pensiones promovida por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, tras años de debate en diversas instancias del Congreso.

Aprobación de la reforma de pensiones

La aprobación de esta reforma ha sido considerada un hito significativo en el ámbito político chileno. Tras la votación, los partidos oficialistas celebraron el resultado, destacando la importancia de este avance legislativo.

Reacciones de los parlamentarios

Una de las primeras reacciones llegó del diputado Jorge Guzmán de Evópoli, quien expresó su satisfacción al micrófono de Radio ADN. Guzmán calificó la aprobación como “una aprobación histórica que enaltece la política”, subrayando que “los acuerdos, la conversación, el diálogo, la construcción de buenas políticas públicas, primaron por sobre los cálculos egoístas o mezquinos”.

El diputado Guzmán también afirmó que “gana Chile con un buen proyecto de reforma de pensiones; aquí no gana la oposición ni el Gobierno, gana el país”.

Además, Guzmán destacó que Chile Vamos demostró estar a la altura de la situación, actuando como una oposición constructiva dispuesta a dialogar y a revisar tanto técnica como políticamente los proyectos, con el objetivo de construir buenos acuerdos en favor del país.

Críticas a la oposición

El parlamentario no dudó en criticar a la oposición durante el gobierno de Sebastián Piñera, señalando que “también quedó demostrado que la oposición al presidente Piñera no fue una oposición dialogante”. Guzmán argumentó que este proyecto de reforma de pensiones podría haberse implementado antes si la oposición hubiera tenido la voluntad de construir acuerdos.

Finalmente, Guzmán concluyó con una crítica contundente hacia el Partido Republicano, afirmando que “queda muy claro que el Partido Republicano y sus secuaces no están capacitados para gobernar, no le dan gobernabilidad a Chile”. Agregó que “se oponen, no proponen nada y en definitiva no están dispuestos a hacer avanzar en los temas importantes y prioritarios para el país”.