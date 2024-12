Senador Coloma advierte sobre la urgencia de la reforma previsional en Chile

El debate sobre la reforma previsional en Chile se encuentra en un momento decisivo, con la reciente divulgación del segundo informe de la Comisión Técnica de Pensiones, elaborado en la Comisión de Trabajo del Senado. Esta situación ha generado reacciones, especialmente del senador UDI y presidente de dicha comisión, Juan Antonio Coloma, quien ha señalado que la divulgación de este informe podría ser una filtración intencionada. Coloma expresó su preocupación al afirmar que “no fue desinteresado”.

Contexto de la reforma previsional

Coloma destacó que la longevidad de la población ha cambiado significativamente, lo que ha llevado a una revisión de los sistemas de pensiones en Chile. En sus declaraciones, mencionó que “los sistemas de pensiones en Chile se hicieron con una expectativa de que los chilenos íbamos a vivir mucho menos” y que actualmente, los ciudadanos viven entre 10 y 20 años más de lo que se había previsto. Esto ha llevado a cuestionar la efectividad del 10% de cotización que se suponía sería suficiente para garantizar una pensión adecuada.

Propuestas para la reforma

El senador Coloma subrayó la necesidad de actualizar varios aspectos del sistema de pensiones, incluyendo el aumento de la cotización individual y la Pensión Garantizada Universal (PGU), asegurando que estos cambios se realicen “sin afectar las arcas fiscales”. Además, hizo hincapié en la importancia de abordar la brecha de género en las pensiones, afirmando que “a la misma edad y con el mismo ahorro, hombres y mujeres, van a tener la misma pensión”.

Autopréstamo y competencia en el sistema

Coloma también propuso la implementación de un autopréstamo para aquellos que han cotizado por más de 30 años y que enfrentan pensiones bajas debido a lagunas en su historial de cotización. Resaltó la necesidad de fomentar una mayor competencia entre las administradoras de fondos de pensiones para mejorar la rentabilidad de las inversiones.

Desafíos y consideraciones fiscales

El senador reconoció la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de reforma, indicando que el país se encuentra “en momentos de definiciones” y que espera que haya un entendimiento entre las partes involucradas. Coloma advirtió que no se puede actuar de manera voluntarista, señalando que “lo que no podemos ser es voluntaristas, o sea: hagamos todo esto y no nos preocupemos de cómo se financia el Estado”.

En este contexto, Coloma alertó que si no se logra un acuerdo, el Estado podría enfrentar un gasto significativo en la PGU, ya que las cotizaciones podrían deteriorarse con el tiempo. “Ese mismo Estado que todos tenemos que cuidarlo, va a tener que hacerse cargo y le va a costar 5%, 6% del PIB”, afirmó.

Plazos para la reforma

Respecto a los plazos para la aprobación del proyecto de ley de reforma de pensiones, el senador UDI reafirmó que se espera que se lleve a cabo en enero. Coloma expresó: “No sé como va a salir, yo espero que salga completo, pero lo vamos a despachar, porque también hay que tener una lógica de tomar decisiones”. Enfatizó que Chile no puede seguir postergando decisiones clave, ya que siempre hay argumentos para retrasar, pero la situación actual exige acción inmediata.