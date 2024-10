RN se echa atrás y no acusará a Boric: ¿qué llevó a este cambio de decisión?

Renovación Nacional desiste de acusar a Gabriel Boric tras evaluar la situación de seguridad. La bancada apuesta por el diálogo y nuevas medidas.

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) ha decidido retractarse de sus declaraciones previas y ha confirmado que no procederá con la acusación constitucional contra el Presidente de la República, Gabriel Boric. Este anuncio se realizó apenas 18 horas después de que el Partido Republicano anunciara su intención de llevar a cabo un juicio político contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, en el contexto de una crisis de seguridad.

El martes 1 de octubre, la jefa de la coalición de diputados de RN, Ximena Ossandón, junto al senador y presidente del partido, Rodrigo Galilea, comunicaron que, tras una reunión, se tomó la decisión de desistir del juicio político que buscaba destituir al mandatario. Cabe destacar que, durante la semana anterior, fue la misma bancada de parlamentarios quienes habían hecho el anuncio a los medios, aunque el líder del partido cuestionó la decisión poco tiempo después. Además, los socios de Chile Vamos, como Evópoli y algunos representantes de la UDI, no habrían brindado apoyo a esta moción.

Rodrigo Galilea, en su declaración, afirmó que no se presentará la acusación constitucional contra el Presidente Boric, señalando que “toda la bancada de RN observa un total enervamiento por parte de la ciudadanía respecto a lo que está ocurriendo con el crimen organizado”. Galilea subrayó que “el responsable primero y último del tema de seguridad en el país es el Presidente, Gabriel Boric”. En sus declaraciones, también mencionó que “la ministra Tohá, el subsecretario Monsalve, el subsecretario Vergara, son sólo parte del equipo que el Presidente Boric tiene para lograr coordinar y combatir el crimen organizado, y ese equipo, evidentemente está agotado, ha fracasado y no da ninguna muestra de encontrar el camino de solución a lo que los chilenos están viviendo”.

El presidente de RN explicó que, tras realizar los análisis pertinentes en la reunión, se llegó a la conclusión de que el partido optará por “dar espacio, una vez más, al diálogo”. Galilea indicó que “existen todas las condiciones jurídicas para eventualmente acusar al Presidente de la República, pero RN va a apostar nuevamente por la conversación, por la evaluación, por darle la posibilidad al Presidente que haga los cambios que son necesarios en este tema que es crucial para la vida del país”. En este sentido, la bancada de RN ha manifestado su intención de solicitar una reunión con el Presidente Boric para discutir nuevas medidas y una reevaluación de su equipo.

Por su parte, la diputada Ossandón mencionó que, aunque redactarán la acusación constitucional contra el Presidente Boric debido a que existen motivos para ello, consideran que no es el momento adecuado para proceder. Ossandón comentó que “tuvimos una conversación muy amable con el presidente del partido. Roces no existieron, es más, cambiamos muchos de nosotros nuestra opinión porque los argumentos fueron sólidos, y eso es lo que se debe hacer en política, poder dialogar”. Además, reflexionó sobre la situación actual, afirmando que “mirado con los ojos de hoy, están los argumentos jurídicos, pero quizás no está el ambiente político, y ese mea culpa se hace. Esa parte no la medimos”.