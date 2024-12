Ricardo Gareca revela detalles sobre una prueba de ADN y una posible hija desconocida

Ricardo Gareca, director técnico de La Roja, ha confirmado que se sometió a una prueba de ADN en Argentina debido a la posibilidad de tener una hija que habría nacido en los años 80, cuando era un destacado delantero en Boca Juniors. Esta revelación se realizó durante una entrevista en el programa “A la tarde” de América TV en Argentina. Gareca, conocido como el “Tigre”, expresó que preferiría que esta situación se hubiera manejado de manera privada, pero asumió la responsabilidad de enfrentarla.

Detalles sobre la demanda

La demandante en este caso es Mary Delgado, quien, según se ha informado, habría sido concebida en el periodo en que Ricardo Gareca era soltero. Hasta el momento, no se ha producido un encuentro entre Gareca y Delgado, ni ha habido contacto con la madre de la mujer.

En la entrevista, Gareca comentó: “Yo no tuve preaviso de nada. Imagínense que esto ocurrió aparentemente hace 40 años. Siempre fui una persona pública. De esto no sé nada porque era soltero. Si esto llega a ser positivo se verá. Son dos personas adultas”. Además, el director técnico manifestó su deseo de que la situación se hubiera manejado de otra manera, afirmando: “Mi familia está al tanto de todo, yo no oculto nada. Apareció 40 años después. A mí me citaron y no tengo ningún tipo de problemas. Pasa que yo vivo en Chile y hoy se fijó una fecha en la que puedo estar”.

Experiencia previa de Gareca

Es relevante mencionar que Ricardo Gareca ya había enfrentado una situación similar en 2013, cuando se descubrió que tenía una hija extramarital de 30 años. En ese momento, Gareca explicó: “Yo necesité irme al exterior, fue ahí que estuve en Palmeiras. No me fue bien, pero es que yo no estaba bien para tomar decisiones. Pero yo necesitaba trabajar y me fui afuera”.

El director técnico describió esa experiencia como “una historia fuerte, pero hoy en día somos familia. Ella está totalmente incorporada, integrada. Fue conocer a otra persona adulta e integrarla rápidamente. Conté con el apoyo de mi familia, mi esposa y mis hijos”.

Este nuevo desarrollo en la vida personal de Gareca ha captado la atención de los medios y del público, dado su estatus como figura pública en el ámbito del fútbol.