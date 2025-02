River Plate busca alternativas tras la negativa de Lucas Esquivel, con Gabriel Rojas y Lucas Cepeda en la mira

El club River Plate ha realizado un total de siete incorporaciones en el presente mercado de fichajes, pero la intención del cuerpo técnico y la dirigencia es sumar entre dos y tres jugadores más a su plantilla. En este contexto, la búsqueda de un lateral izquierdo se ha convertido en una de las prioridades del equipo. Inicialmente, el nombre de Lucas Esquivel, jugador del Atlético Paranaense, era el principal objetivo; sin embargo, las negociaciones parecen no avanzar, lo que ha llevado a la directiva a considerar alternativas.

Alternativas en la búsqueda de un lateral izquierdo

Ante la posible no llegada de Esquivel, River Plate ha comenzado a explorar otras opciones, destacando los nombres de Gabriel Rojas, de Racing Club, y Lucas Cepeda, de Colo Colo. Aunque Cepeda tiene una mayor inclinación hacia el mediocampo o la delantera, su versatilidad podría ser útil para el equipo. Recientemente, se ha informado que el club ha iniciado negociaciones formales por ambos futbolistas, y no se descarta la posibilidad de que ambos puedan unirse al equipo, considerando que Rojas podría aportar en la defensa y Cepeda en el ataque.

Gabriel Rojas y su situación en Racing

Gabriel Rojas ha disputado un total de 86 partidos con Racing Club, donde ha anotado 4 goles y proporcionado 10 asistencias. Según las últimas informaciones, River Plate ha contactado al agente de Rojas y le ha ofrecido un salario que es cuatro veces superior al que actualmente percibe en Avellaneda. Esta propuesta ha generado un gran interés tanto en el jugador como en su entorno. Sin embargo, Racing no está dispuesto a negociar la salida de Rojas y ha manifestado su intención de retenerlo, lo que significa que solo la presión del jugador podría facilitar su transferencia.

Lucas Cepeda y su rendimiento en Colo Colo

Por otro lado, Lucas Cepeda ha tenido un desempeño notable en Colo Colo, donde ha jugado 36 partidos, anotando 8 goles y brindando 4 asistencias. Sin embargo, la situación de Cepeda es más compleja, ya que no está claro si River Plate lo busca como lateral izquierdo o como una opción ofensiva tras la salida de Pablo Solari al CSKA de Moscú. Recientemente, se ha reportado que el club ha presentado una oferta de 2 millones de dólares, pero desde Chile se ha solicitado una cifra más cercana a los 4 millones de dólares.

La versatilidad de Lucas Cepeda

Aunque Lucas Cepeda puede desempeñarse como lateral izquierdo, no es su posición habitual. Desde su llegada a Colo Colo a principios de 2024, no ha jugado en esa posición. En su anterior club, Santiago Wanderers, donde participó en la segunda división chilena, tampoco dejó una impresión positiva en esa función. En total, Cepeda jugó 61 partidos con Santiago Wanderers, anotando 7 goles y proporcionando 7 asistencias. Críticas sobre su desempeño defensivo han surgido, indicando que su capacidad de marca es limitada. En particular, se mencionó que en un partido con la selección chilena durante el Preolímpico, su actuación como lateral volante fue considerada deficiente, lo que ha generado dudas sobre su idoneidad para el rol que River Plate podría requerir.