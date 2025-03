River Plate enfrenta crisis tras primera derrota del año y busca refuerzos, incluido Kevin Castaño

El equipo de River Plate sufrió su primera derrota del año, lo que ha puesto de manifiesto las dificultades que enfrenta bajo la dirección de Marcelo Gallardo. La situación ha evidenciado la necesidad de reforzar el plantel, ya que hay posiciones en las que el entrenador no ha encontrado soluciones efectivas, resultando en un rendimiento insatisfactorio de los jugadores, independientemente de quién ocupe cada puesto.

Problemas en el mediocampo

Uno de los sectores más críticos es el de volante central, donde Enzo Pérez ha tenido un desempeño por debajo de lo esperado, lo que ha dejado a la defensa del Millonario en una situación vulnerable. En el partido contra Estudiantes, Pérez fue expulsado a los 56 minutos, lo que dejó a River con un jugador menos y complicó aún más el encuentro, que terminó con un marcador de 2 a 0 a favor del equipo local. Esta expulsión representa la tercera vez que Pérez es sancionado de esta manera desde su llegada a River.

Refuerzo en el horizonte

En este contexto, el último refuerzo que se espera para el equipo es un mediocampista defensivo. Se trata de Kevin Castaño, quien actualmente juega para el Krasnodar y es parte de la Selección Colombia. La dirigencia de River ha llegado a un acuerdo verbal con el club ruso para adquirir el 100% de su ficha por un monto de 9 millones de dólares. Castaño ha mostrado interés en unirse a River, lo que se ha evidenciado a través de varios gestos.

Sin embargo, la operación se ha visto retrasada debido a que el Krasnodar no está dispuesto a liberar al jugador antes de su próximo partido, programado para el viernes 7 de marzo contra el Pari Nizhniy Novgorod. Inicialmente, se mencionó que esta decisión se debía a la lesión de otro volante central del equipo ruso, lo que obligaría a mantener a Castaño en la plantilla. No obstante, esta versión ha generado dudas, ya que en el último encuentro del Krasnodar, el sábado pasado frente al Kr. Sovetov, Castaño fue incluido en el banco de suplentes y no participó en el partido.

Posibles fechas de incorporación

Se prevé que, si el Krasnodar libera a Castaño el 7 de marzo, el jugador podría viajar a Argentina el 8 de marzo, llegando ese mismo día o al siguiente. Esto le permitiría estar presente en el partido de River contra Atlético Tucumán el 9 de marzo en el Estadio Monumental. Se estima que el lunes 10 de marzo, Castaño podría someterse a la revisión médica y firmar el contrato que lo vincularía a River hasta diciembre de 2028.

Si se cumplen estos plazos, el volante central se integraría a los entrenamientos bajo la dirección de Marcelo Gallardo el martes 11 de marzo, con la vista puesta en el partido del sábado 15 contra Deportivo Riestra. Sin embargo, la decisión de Gallardo sobre si le otorgará minutos en ese encuentro dependerá del tiempo que Castaño tenga para adaptarse al equipo. En caso de que no juegue, su debut podría retrasarse varias semanas, ya que después de ese partido hay una fecha FIFA y Castaño sería convocado por la Selección de Colombia, lo que le impediría participar en el encuentro de Copa Argentina contra Ciudad Bolívar el 22 de marzo.