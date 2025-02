River enfrenta crisis de rendimiento tras tercer empate consecutivo y cambios tácticos a la vista

El equipo de River Plate continúa enfrentando dificultades en su rendimiento durante la actual temporada, acumulando su tercer empate consecutivo como visitante al no poder superar a Godoy Cruz en un partido que finalizó 0-0. Esta situación ha comenzado a generar preocupación entre los aficionados, quienes observan una notable falta de volumen de juego a lo largo del año 2025.



En una reciente conferencia de prensa, el entrenador Marcelo Gallardo admitió que el Millonario aún no ha cumplido con las expectativas que se habían creado tras el mercado de pases. A pesar de no querer ofrecer excusas, reconoció que las lesiones han afectado significativamente su capacidad para implementar el plan que había diseñado para cada encuentro. En este contexto, la reciente lesión de Manuel Lanzini ha complicado aún más la situación, aunque existe la posibilidad de que Maximiliano Meza regrese al equipo.

Lesión de Lanzini

Manuel Lanzini sufrió un esguince en el hombro, lo que lo ha mantenido fuera de la consideración del cuerpo técnico desde que comenzó a experimentar molestias durante el debut de La Banda en casa contra Instituto. Posteriormente, se confirmó que la lesión era más grave, tratándose de una tendinitis rotuliana en la rodilla, lo que lo excluyó de los clásicos contra San Lorenzo e Independiente, así como del viaje a Cuyo. Aunque inicialmente se pensó que su recuperación podría llevar más tiempo, las últimas informaciones sugieren que podría estar disponible para el partido del domingo contra Lanús.

Recuperación de Meza

Maximiliano Meza ha estado bajo un tratamiento especial para asegurar su regreso al equipo. Su inclusión en el once inicial dependerá de su rendimiento en los próximos entrenamientos, donde se espera que las cargas físicas aumenten gradualmente. Su regreso sería una buena noticia para el equipo, dado que la zona del mediocampo ha sido una de las más débiles en el rendimiento del equipo. Hasta la fecha, Meza ha anotado dos goles desde su llegada a Núñez.

Cambios en la alineación

De cara al enfrentamiento contra Lanús, Gallardo está considerando realizar cambios en la alineación, buscando nuevas estrategias debido a la falta de resultados positivos. Tras haber sido suplentes en el partido contra Godoy Cruz, Gonzalo Montiel y Marcos Acuña podrían regresar a sus posiciones en la defensa, ocupando la banda derecha y la izquierda, respectivamente. Además, Lucas Martínez Quarta podría reemplazar a Germán Pezzela en la zaga central.

El centro del campo presenta un gran interrogante, ya que ninguno de los jugadores ha logrado convencer al cuerpo técnico. Matías Kranevitter no aprovechó su oportunidad como titular y se espera que Enzo Pérez regrese al equipo, posiblemente acompañado por Santiago Simón y Meza, si este último se encuentra en condiciones. En la delantera, persiste la incertidumbre sobre quiénes acompañarán a Sebastián Driussi, especialmente tras el bajo rendimiento mostrado por Miguel Borja y Facundo Colidio en el último encuentro.