River Plate avanza en el mercado de pases: ¿quiénes llegan y quiénes se van?

River Plate avanza en las negociaciones del mercado de pases y se encuentra en la fase final para presentar oficialmente a sus nuevas incorporaciones. El club, conocido como el Millonario, está planeando el regreso de Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta, además de sumar a Leonardo Fernández y Gonzalo Tapia. A su vez, la dirigencia del club de Núñez también se centra en las salidas de jugadores, y tras varios préstamos, ha concretado la venta de Robert Rojas, quien regresará a su país para unirse al Olimpia de Paraguay.

Robert Rojas no ha sido considerado en River Plate durante varias temporadas, donde estuvo a préstamo en Tigre y Vasco da Gama. El defensor no logró convencer en ninguno de los dos equipos y no tenía lugar en el plantel de Marcelo Gallardo al finalizar su última cesión. En este contexto, el Olimpia de Paraguay se presentó como el principal interesado en la ficha del jugador de 28 años. Tras algunas negociaciones, el club de Núñez acordó la venta de un porcentaje de su pase.

Rojas jugará en el Olimpia, que es dirigido por Martín Palermo.

Dentro del acuerdo entre River y Olimpia por Robert Rojas se incluyó una obligación de compra sujeta a objetivos, lo que elevó la transferencia a aproximadamente 2 millones de dólares. De esta manera, el defensor, que no pudo volver a mostrar su mejor versión en el Millonario, buscará una nueva oportunidad en su país, donde será dirigido por el ídolo de Boca, Martín Palermo. Cabe recordar que el Titán llevó al Decano a consagrarse campeón del torneo paraguayo en la última temporada.

En relación a las salidas, tras la marcha de Rojas, otro jugador de River que no estará en 2025 es Federico Gattoni. Marcelo Gallardo no quedó satisfecho con el rendimiento del plantel en la segunda parte de 2024, por lo que no dudará en realizar cambios. Entre las modificaciones, el estratega del Millonario destacó el grupo de jugadores que no serán tenidos en cuenta, incluyendo a Gattoni. El ex San Lorenzo se encuentra a préstamo en la institución de Núñez desde Sevilla y se está evaluando la posibilidad de finalizar la cesión de manera anticipada.

Gattoni solo ha jugado 6 partidos en River.

Según la información proporcionada por La Página Millonaria, Estudiantes de La Plata estaría interesado en Gattoni, quien no es considerado imprescindible en la Banda. Su contrato tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2025, con una opción de compra por el 100% de su ficha por 3,2 millones de euros. El club de Núñez no ejecutará la cláusula y es probable que Sevilla lo preste al Pincha.