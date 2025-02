Robert Funk advierte sobre las propuestas de Trump para Gaza: “Una amenaza y falta de realismo”

Durante este jueves, Robert Funk, profesor asociado de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, analizó en ADN Hoy las implicancias políticas de los recientes anuncios realizados por Donald Trump respecto a Gaza, calificando sus propuestas como una amenaza.

Anuncio de Trump sobre Gaza

El presidente de Estados Unidos declaró que su país asumirá el control de la Franja de Gaza y se encargará de su reconstrucción, tras una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Sin embargo, Funk expresó dudas sobre la viabilidad de este plan, sugiriendo que las intenciones de Trump podrían no ser tan claras como parecen.

Perspectiva de Trump sobre el conflicto

Funk cuestionó la visión de Trump sobre el conflicto en Gaza y las posibles soluciones, sugiriendo que el expresidente estadounidense podría estar viendo la situación más como una oportunidad de negocio. En sus palabras, “Poco menos que le faltó anunciar que iba a construir un casino, como habla de construir una riviera en Gaza”, lo que indica una falta de comprensión de la complejidad del conflicto.

Alteración de dinámicas políticas

El académico también mencionó que las acciones de Trump podrían estar orientadas a alterar las dinámicas políticas en la región. Funk explicó que “en octubre estábamos a punto de ver un acercamiento entre Israel y Arabia Saudita en la continuación de esta normalización que empezó Trump con los estados del Golfo, eso fue precisamente lo que Hamás e Irán no querían ver”. Según Funk, Trump está intentando “asustar a los actores para cambiar la narrativa” en el contexto del conflicto.

Cuestionamientos sobre la reconstrucción de Gaza

Funk planteó varias interrogantes sobre quiénes estarían involucrados en la reconstrucción de Gaza, cuestionando: “¿Qué poderes estarían reconstruyendo Gaza? ¿Ese dinero va a venir de Arabia Saudita? ¿Va a venir del Golfo? ¿Va a venir de Estados Unidos? ¿Quién garantizaría la seguridad? ¿Qué rol va a tener la Autoridad Palestina? ¿Qué rol va a tener Israel?”. Estas preguntas reflejan la complejidad de la situación y la falta de claridad en las propuestas de Trump.

Desviación de atención en política interna

Además, Funk sugirió que el enfoque de Trump podría estar diseñado para generar tensión y desviar la atención de otros temas políticos en Estados Unidos. Según Funk, “está gobernando sin el Congreso, está decretando cosas que son claramente no constitucionales o ilegales, que son responsabilidad del Congreso, cerrando, amenazando, anunciando el cierre del Departamento de Educación, etcétera”. Esto indica que las acciones de Trump podrían tener un trasfondo más complejo que solo la política exterior.

Falta de realismo en la propuesta de Trump

Finalmente, Funk concluyó que la propuesta de Trump sobre Gaza carece de realismo, afirmando: “Trump habla en términos colonialistas de una forma que no hemos escuchado, tal vez, en cien años desde el fin de la historia. No es real”. Además, sugirió que si Trump realmente quisiera avanzar en la solución del conflicto, debería adoptar un enfoque más colaborativo, indicando: “Si yo fuera Trump, yo diría: OK, ¿no quieren que haga esto? Díganme cómo lo solucionamos”.

El análisis de Funk pone de relieve las complejidades y desafíos que enfrenta la propuesta de Trump en relación a Gaza, así como las implicaciones políticas que podrían surgir de sus acciones.