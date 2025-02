Roberto Cox se despide de ”Contigo en la mañana” para asumir nuevos desafíos en Chilevisión

Roberto Cox concluyó su etapa como panelista en el programa ”Contigo en la mañana” de Chilevisión, marcando el fin de su participación en el matinal para unirse al Departamento de Prensa del canal. En su despedida, el equipo del programa, liderado por Julio César Rodríguez, se reunió para ofrecerle emotivas palabras y un homenaje.

Despedida emotiva en el programa

Durante la despedida, los compañeros de Roberto Cox expresaron: “Esto no es un adiós, es un hasta pronto. Te vamos a estar esperando y te vamos a extrañar mucho”. Este gesto refleja el aprecio que sus colegas tienen por él y su contribución al programa.

Razones de su salida

Roberto Cox compartió que su decisión de dejar ”Contigo en la mañana” se debió a que continuar en el matinal se le había vuelto pesado. En sus propias palabras, mencionó: “Desgraciadamente, creo que me estaba pasando la cuenta. Voy a seguir en el AM, abriendo la programación todos los días, pero ya seguir hasta las 13 PM se me estaba haciendo un poquito pesado”.

Nuevos desafíos y proyectos

El periodista también comentó sobre sus planes futuros, indicando que desea afrontar nuevos desafíos. Expresó su intención de retomar con más energía las coberturas internacionales, que son muy valoradas por su audiencia. Además, Roberto Cox mencionó su deseo de tener más tiempo libre para desarrollar dos proyectos que le entusiasman: su carrera musical y el podcast titulado ”Nada que perder”.

Un regalo significativo

En su despedida, el equipo de ”Contigo en la mañana” le obsequió a Roberto Cox un cuadro que contenía dos caricaturas de él, una representándolo en el mesón del matinal y otra junto a una tornamesa de DJ, simbolizando su faceta como DJ.

Roberto Cox se despidió del matinal con un emotivo homenaje por parte de sus compañeros, quienes le desearon éxito en sus futuros proyectos.