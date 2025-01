Roberto Dueñas regresa a la televisión tras 12 años y revela su nueva vida en La Serena

En el más reciente capítulo de “Plan Perfecto”, Roberto Dueñas hizo su regreso a la televisión, donde compartió detalles sobre su vida en los últimos 12 años. El reconocido manager conversó con Patricio Sotomayor desde La Serena, ciudad en la que reside junto a su esposa y ha desarrollado un emprendimiento.

Regreso a la televisión

Durante la conversación, los panelistas del programa se mostraron sorprendidos por la apariencia juvenil de Dueñas. Este, al respecto, comentó: “Debe ser la mano de mi amada mujer que me tiene así”.

Vida fuera de la pantalla

Dueñas también compartió sus sentimientos sobre su vida alejada de la televisión. Afirmó: “No echo de menos la tele. Me vine hace 12 años, volví a mi amada ciudad de La Serena en la región de Coquimbo. Gracias a Dios me ha ido espectacularmente bien”. En este contexto, el manager destacó el éxito que ha tenido con sus emprendimientos, mencionando: “No me voy a agrandar, pero tengo dos radios y un canal de televisión regional”.

Emprendimientos y recuerdos

Roberto Dueñas expresó que se encuentra en su mejor momento, recordando cómo comenzó su trayectoria en la radio: “Yo llegué hace 12 años atrás, llegué a hacer un programa de radio y tuvimos la idea de hacer la radio regional… eso la gente lo valora”.

Finalmente, Dueñas compartió sus sentimientos sobre su pasado en la televisión, indicando: “Tengo muy bonitos recuerdos de la gente de la tele… Yo no reniego de mi pasado farandulero, para nada”.

Este relato de Roberto Dueñas refleja su adaptación a una nueva vida en La Serena, donde ha encontrado éxito en sus proyectos y mantiene un vínculo positivo con su pasado en el mundo del espectáculo.