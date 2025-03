Rodrigo Muñoz habla de su difícil separación y su nueva pareja en La Divina Comida este sábado

Rodrigo Muñoz, reconocido actor chileno, será uno de los invitados en el próximo capítulo de La Divina Comida de Chilevisión, donde participará junto a su hija, Daniela Pérez. Durante el programa, Muñoz abordará diversos temas relacionados con su vida laboral y personal, incluyendo su reciente separación de la actriz Claudia Pérez, con quien estuvo casado durante 32 años.

Detalles de la separación

Muñoz compartió que fue Claudia quien tomó la decisión de finalizar su matrimonio, algo que lo sorprendió y dejó en estado de shock. “Yo creo que para mí ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida, porque yo me había separado otras veces de la Claudia, pero habían sido separaciones como de joven, que te separas un tiempo y vuelves, pero esta ya es definitiva”, reveló el actor.

El actor también mencionó que, a diferencia de separaciones anteriores, esta vez tuvo la certeza inmediata de que el quiebre era definitivo, ya que nunca antes había vivido solo. “Me vine y me arrendé un departamento. Me lo arrendó mi hija chica, la Elisa, porque yo estaba en shock”, confesó.

Reflexiones sobre la ruptura

Durante la conversación, Willi Sabor, otro de los presentes en el programa, indagó más sobre la situación, a lo que Muñoz compartió una profunda reflexión sobre el dolor de las separaciones. “Las separaciones siempre son difíciles para todas las personas, pero lo que pasa es que yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte. Ella me pidió la separación. Y a mí lo que salió en el diario como portada, eso me rompió, me rompió el alma, ella dio una entrevista en la radio”, recordó.

Su hija, Daniela, intervino para aclarar que, aunque la noticia fue impactante, ya llevaban ocho meses separados, lo que hizo que la situación no fuera tan repentina. “No es por menospreciar tu sentir, pero cuando salió eso ya llevaban 8 meses separados, tampoco es como de un día para otro”, explicó.

Muñoz, reconociendo la complejidad de la situación, admitió: “Yo respeto su opinión y su decisión, yo no puedo hacer nada, nadie puede obligar a estar con la otra persona, ni a que te quieran. Entonces nada, para mí, fue muy difícil”.

Una nueva relación

Posteriormente, el actor habló sobre su nueva pareja, quien ha sido un apoyo significativo en su vida tras la separación. “Yo estaba muy mal, estaba muy triste y apareció una chica joven. Ella una vez me escribió y me dijo ‘admiro todos tus personajes, todo lo que haces, te he ido a ver al teatro’”, expuso Muñoz.

El actor destacó que, aunque ya estaba separado, su nueva relación le ayudó a salir de un periodo complicado. “Me salvó. Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz”, señaló.

En el programa, Marlen Olivari, otra de las invitadas, le preguntó si la situación había afectado su ego. Muñoz respondió que la historia compartida con Claudia fue significativa, ya que habían vivido muchas experiencias juntos, incluyendo su formación en la escuela de teatro.

Finalmente, el actor expresó que su nueva pareja le ha hecho sentir cariño nuevamente, lo que ha sido fundamental en su proceso de sanación emocional.