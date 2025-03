Rodrigo Muñoz revela detalles de su separación y nueva relación en “La Divina Comida” este sábado

Rodrigo Muñoz, reconocido actor chileno, será uno de los invitados en el próximo episodio de “La Divina Comida”, que se emitirá este sábado en horario prime por Chilevisión. Durante su participación, Muñoz compartió detalles sobre su reciente separación de Claudia Pérez, con quien mantuvo una relación durante 30 años.

Detalles de la separación

Muñoz se sinceró acerca de lo que considera uno de los momentos más difíciles de su vida. En sus propias palabras, “Yo creo que para mí ha sido lo más difícil que he vivido en mi vida, porque yo me había separado otras veces de la Claudia, pero habían sido separaciones como de joven, que te separas un tiempo y vuelves, pero esta ya es definitiva”.

El actor relató que tras la separación, tuvo que mudarse solo, indicando que “Me vine y me arrendé un departamento. Me lo arrendó mi hija chica, la Elisa, porque yo estaba en shock”.

Reacciones y sentimientos

Muñoz también habló sobre el impacto emocional que tuvo la separación, mencionando que no esperaba que sucediera. “Yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte. Ella me pidió la separación. Y a mí lo que salió en el diario como portada, eso me rompió, me rompió el alma, ella dio una entrevista en la radio”, expresó el actor.

Su hija, Elisa, interrumpió en ese momento para aclarar que, aunque la situación fue difícil, “no es por menospreciar tu sentir, pero cuando salió eso ya llevaban 8 meses separados, tampoco es como de un día para otro”.

Muñoz continuó reflexionando sobre la situación, afirmando que “Yo respeto su opinión y su decisión, yo no puedo hacer nada, nadie puede obligar a estar con la otra persona, ni a que te quieran. Entonces nada, para mí, fue muy difícil”.

Nueva relación y apoyo emocional

En el transcurso de la conversación, el actor también se refirió a su nueva relación, que ha sido un factor importante en su proceso de sanación. “Yo estaba muy mal, estaba muy triste y apareció una chica joven”, comentó.

Muñoz explicó que, aunque ya estaba separado, conoció a esta nueva persona que le brindó apoyo en un momento crítico de su vida. “Yo estaba en un infierno, estaba triste, no dormía, no podía comer. Me salvó. Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz”, concluyó el actor.