Rodrigo Muñoz habla de su separación y nueva relación en «La Divina Comida» junto a su hija Daniela

El actor Rodrigo Muñoz compartirá su experiencia personal en un nuevo episodio de «La Divina Comida», donde estará acompañado por su hija Daniela, quien actualmente mantiene una relación con Camilo Zicavo. En este programa, Rodrigo Muñoz abordará su reciente separación de Claudia Pérez, con quien estuvo casado durante 32 años. Según el relato de Rodrigo, la decisión de separarse fue tomada por Claudia, lo que lo sorprendió y afectó profundamente. “Me arrendé un departamento. Me lo arrendó mi hija chica, la Elisa, porque yo estaba en shock”, comentó Rodrigo sobre su situación tras la separación.

Detalles de la separación

Rodrigo Muñoz expresó que la separación fue un proceso doloroso y que no lo vio venir. “Las separaciones siempre son difíciles para todas las personas, pero lo que pasa es que yo no lo vi venir y para mí fue muy fuerte”, afirmó. Además, mencionó que Claudia fue quien solicitó la separación, lo que lo dejó devastado. “Ella me pidió la separación. Y a mí lo que salió en el diario como portada, eso me rompió, me rompió el alma, ella dio una entrevista en la radio”, relató.

El impacto emocional

El actor también compartió cómo esta situación afectó su estado emocional. “Yo no puedo hacer nada, nadie puede obligar a estar con la otra persona, ni a que te quieran. Entonces nada, para mí, fue muy difícil”, agregó Rodrigo. Durante este periodo de tristeza, conoció a su actual pareja, Cecilia, quien le brindó apoyo en un momento crítico de su vida. “Yo estaba muy mal, estaba muy triste y apareció una chica joven. Ella una vez me escribió y me dijo ‘admiro todos tus personajes, todo lo que haces, te he ido a ver al teatro'”, recordó.

Superación personal

Rodrigo Muñoz mencionó que su relación con Cecilia llegó en un momento en que se sentía en un “infierno”. “Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz”, concluyó. Su testimonio refleja el proceso de superación que ha vivido tras la separación y cómo ha encontrado apoyo en su nueva relación.