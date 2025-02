Acusaciones de plagio sacuden el nuevo programa de Mega “Te invito, una once con historia”

A principios de enero, Mega lanzó el programa “Te invito, una once con historia”, donde el periodista Rodrigo Sepúlveda se reúne con dos invitados en cada episodio para mantener una conversación amena mientras comparten una once. Sin embargo, este espacio ha sido objeto de acusaciones de plagio por parte del periodista Francisco Pietrantoni, de UCV-TV, quien sostiene que el programa de Mega presenta un notable parecido con su propio programa titulado “Te invito a tomar once”, en el que también se lleva a cabo una charla con invitados mientras disfrutan de una once.



En un video publicado en las redes sociales del programa, Pietrantoni expresó: “A nosotros no nos sobran los millones, pero sí nos sobra la creatividad y eso tiene un valor. No es fácil ver todo un trabajo creativo en otro canal”. El periodista también mencionó que a principios de año fueron alertados sobre el nuevo programa de Mega, el cual, según él, es muy similar a “Te invito a tomar once”, que fue estrenado en julio de 2024, aunque la idea original data de 2022.

Pietrantoni argumentó que existen similitudes evidentes entre ambas producciones, señalando que “Ellos, en una primera instancia, hacen una publicidad masiva… donde su bajada es ‘una once con historias’. Básicamente, es lo que nosotros hacemos. Nosotros contamos historias y también nosotros creamos esto antes”. Debido a estas similitudes, el periodista ha decidido buscar asesoría legal.

El profesional explicó que actualmente se encuentran en la etapa final del registro de su marca a través de Inapi, donde registraron su marca en octubre de 2024. Además, mencionó que en enero de 2025 también se registró el programa de Mega a través de Inapi. “‘Te invito’ y ‘Te invito a tomar once’, ambos programas de televisión, ambos programas hacen básicamente lo mismo que es tomar una once”, afirmó Pietrantoni.

El periodista también destacó las dificultades de crear un programa de televisión, especialmente desde una región y con recursos limitados. “Es un trabajo colaborativo, de creativos, de profesionales, es un trabajo que merece todo el respeto, al igual que otros colegas que están en canales grandes”, agregó.

Pietrantoni enfatizó que no pueden dejar pasar esta situación, afirmando: “No estamos diciendo que inventamos la rueda, pero tomar once en televisión, somos los únicos que lo estamos haciendo desde el 2024. Nosotros estamos visibilizando diversas historias, y hoy día nos vemos enfrentados a esta situación”.

El periodista también mencionó que han estado recibiendo asesoría legal y están considerando acciones judiciales, aunque desean proceder de manera adecuada. “Nosotros somos un equipo de profesionales de la región de Valparaíso, que hemos visibilizado este programa a través de las pantallas de UCV-TV”, añadió.

En la actualidad, el equipo de UCV-TV está trabajando en la tercera temporada de su programa y esperan una pronta resolución sobre la situación. “No es fácil hacer un programa independiente, que quizás aquí sí faltan los millones, pero lo que no falta es la creatividad y ante eso es una pelea que vamos a dar hasta el final”, concluyó Pietrantoni.

La Cuarta se ha puesto en contacto con Mega para conocer su postura respecto a estas acusaciones, pero hasta el momento no han emitido ningún comentario al respecto.